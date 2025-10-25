Кирил Дмитриев: Срещата между Путин и Тръмп вероятно ще се състои, но на по-късен етап

Разговорите между Доналд Тръмп и Владимир Путин вероятно ще се състоят, но на по-късен етап, заяви в интервю пред Си Ен Ен руският специален представител по инвестиционното и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев:

"Срещата между президентите Путин и Тръмп ще се проведе, но вероятно на по-късна дата. Мисля, че дипломатическите усилия ще доведат до успех, защото е много по-добре да имаш диалог с Русия, отколкото като президента Байдън, който нямаше такъв и искаше стратегическото ни поражение, и очевидно тази стратегия се провали."

Кирил Дмитриев каза, че Русия иска окончателно решаване на конфликта в Украйна, а не постигане на примирие, което той определи като временна мярка. Руският представител отбеляза промяната в позицията на украинския държавен глава Володимир Зеленски и заяви, че Вашингтон, Москва и Киев са близо до постигането на дипломатическо решение:

"Голям напредък от страна на президента Зеленски е това, че той призна, че става дума за фронтовите линии. Знаете, че предишната му позиция беше, че Русия трябва да се изтегли напълно, така че смятам, че сме доста близо до дипломатическо решение, което може да бъде изработено."

Кирил Дмитриев коментира и проявилата се идея за изграждане на тунел между Аляска и руския Далечен изток. Според него проектът е постижим и може да бъде осъществен, но преди това да се случи, трябва да бъдат преодолени политическите трудности между страните.



