След тежката контузия: Гришо се връща на корта в Париж
Григор Димитров ще играе срещу французина Джовани Мпечи Перикар първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка в зала от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро.
Първата ракета на България ще направи завръщане на корта след три месеца и половина лечение на контузия на гръден мускул. Той не е играл от началото на юли, когато получи травмата в четвъртия кръг на "Уимбълдън".
Заради отсъствието си 34-годишният хасковлия падна на 37-о място в световната ранглиста.
Българинът не се е срещал досега с 22-годишния Перикар, който е 33-и в класацията на АТП, а при успех на старта в дебютния им двубой във втория кръг той ще играе срещу победителя от срещата между номер 11 Даниил Медведев (Русия) и Хауме Мунар (Испания).
Димитров е вицешампион на турнира "Мастърс" в Париж през 2023 година.
Още по темата:
- » Гришо продължава с пропадането в световната ранглиста - срина се с още 5 места
- » За първи път от 2 г.: Гришо изпадна от Топ 30 на световната ранглиста
- » Гришо се отказа от турнира в Стокхолм, още се възстановява