Потвърдено: Земята има втори спътник! Опасен ли е?

Нашата планета вече има втори спътник. Астрономите от НАСА потвърдиха, че малък астероид, обозначен като 2025 PN7, е влязъл в стабилна орбита около Земята и ще остане близо до нея до около 2083 година.

Какво представлява 2025 PN7

2025 PN7 е сравнително малък астероид с диаметър между 18 и 36 метра – колкото десететажна сграда. Той не е истинска луна, защото не е гравитационно уловен от Земята. Вместо това обикаля около Слънцето, но по орбита, почти идентична с тази на нашата планета.

Това го класифицира като квазиспътник – обект, който се движи синхронно със Земята, без да ѝ принадлежи напълно гравитационно.

Орбитата на 2025 PN7 е в така наречен „1:1 орбитален резонанс“ със Земята – тоест, двата обекта извършват една пълна обиколка около Слънцето за приблизително една и съща продължителност.

Астероидът е открит на 29 август 2025 година от наблюдателната система Pan-STARRS на остров Мауи, Хаваи – една от най-модерните в света програми за проследяване на близки до Земята обекти.

След откритието му, екипите на НАСА и Международния астрономически съюз анализираха траекторията му и потвърдиха, че 2025 PN7 ще остане в близост до Земята поне през следващите шест десетилетия. Изчисленията показват, че след 2083 година гравитационните сили на други планети вероятно ще изтеглят обекта от сегашната му позиция и той ще поеме по нова орбита около Слънцето.

Как се движи новият спътник

Средното разстояние на 2025 PN7 до Земята е около 4 милиона километра при най-близкия подход – приблизително десет пъти по-далеч от нашата Луна. В най-отдалечената си точка астероидът се намира на около 17 милиона километра. Орбитата му е леко елиптична, с наклон около 2 градуса спрямо земната. Тази траектория кара астероида да се движи като „спътник в синхрон“ – на моменти изпреварва Земята, след това изостава, но никога не се отдалечава прекалено.

Ще можем ли да го видим

Не. Обектът е изключително малък и отразява твърде малко светлина. Дори с мощен телескоп той изглежда като едва забележима точка. Според НАСА яркостта му е около 24-та звездна величина, което го прави невидим за човешкото око и дори за повечето аматьорски телескопи.

Откритието на 2025 PN7 има сериозно научно значение. То дава на астрономите възможност да изследват поведението на малки обекти в близка орбита със Земята, които се движат в резонанс с нашата планета. Подобни тела помагат да се разбере по-добре как гравитационните сили взаимодействат и как се формират стабилни орбити около Слънцето.

Освен това, 2025 PN7 е потенциална цел за бъдещи космически мисии, тъй като е леснодостъпен и стабилен обект – идеален за изследвания на повърхността на астероиди, състав и движение.

Други квазиспътници на Земята

Това не е първият подобен случай. Земята е имала и други „временни луни“ през последните години:

2003 YN107 – обикаляше в синхрон със Земята между 1996 и 2006 г.

2016 HO3 – все още е в орбита близо до Земята и често е наричан „постоянният втори спътник“.

2020 CD3 – малък обект, уловен за кратко от гравитацията на Земята, преди да бъде изхвърлен обратно в космоса през 2022 г.



Новият астероид 2025 PN7 обаче се отличава с по-стабилна орбита и дългосрочно присъствие, което го прави най-постоянния втори спътник, откриван досега.

Опасен ли е за Земята

Не. Нито НАСА, нито Европейската космическа агенция класифицират 2025 PN7 като потенциално опасен обект. Той се намира твърде далеч, за да представлява риск от сблъсък, а орбитата му е добре проследена. През следващите десетилетия няма никакви данни, че астероидът може да навлезе в земната атмосфера или да се приближи на критично разстояние, пише Meteo Balkans.



