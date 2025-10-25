Коларова: Европа ще плати цената от санкциите на Тръмп срещу Русия

Политологът Румяна Коларова определи като „късмет за правителството“ факта, че Европа ще трябва да се справя с последиците от американските санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп. По БНТ тя подчерта, че Министерският съвет е предприел навременни стъпки и е показал, че ситуацията е предвидена и се търсят решения.

По думите ѝ острата реакция на опозицията е очаквана, но е важно евентуалната продажба на активите на руските компании у нас да не бъде към сенчести или прикрити руски фирми.

„ДАНС трябва да поеме отговорност и да гарантира прозрачност в процеса. Проблемът е, че агенцията често се свързва с определени политически фигури, което изкривява темата“, заяви Коларова.

Тя допълни, че в НАТО и ЕС подобни решения не се вземат за дни, а процесът изисква време и подготовка. Най-голямото предизвикателство според нея е непредсказуемостта на решенията на президента Тръмп, което изисква от Европа да бъде готова да реагира мигновено, когато санкциите влязат в сила.

Във вътрешнополитически план Коларова заяви, че в България няма криза, а политическа драма.

„Драмата на Борисов е, че ще бъде приет бюджет, който няма да се хареса на коалиционните партньори. Той ги постави в позиция, в която трябва да ограничат претенциите си. Надявам се на по-рестриктивен и реалистичен бюджет“, каза политологът.