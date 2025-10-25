Българка на финал на турнир по тенис в САЩ
Диа Евтимова се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.
Българката и Елена-Теодора Кадар (Румъния), втори поставени в схемата, победиха номер 4 Миа Слама (САЩ) и Габриела Броудфут (Република Южна Африка) с 4:6, 6:2, 10:2 за 78 минути.
Евтимова и Кадар загубиха първия сет, но в следващите два части доминираха и стигнаха до обрат и краен успех.
В спор за титлата двете ще играят срещу американките Бела Пейн и Сара Шумейт.
Евтимова има 19 титли в кариерата си при дуетите от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), а за последно стана шампионка в Анталия през 2024 година.
