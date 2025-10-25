"Таймс" за усилията на бг властите да спрат трафика на хора

"На българската граница, където започва битката за спиране на лодките през Ламанша”, под това заглавие вестник „Таймс“ помества обширен материал за това как българските власти полагат усилия, подпомогнати от Великобритания, за справяне с трафика на хора и необходимото оборудване за прехвърлянето им на Острова.

На „портата към Европа“, на 2500 километра от Кале, полицията с помощта на обучено във Великобритания куче-търсач, изземват гумена лодка, използвани от трафиканти на хора, пише вестникът.

10-метрова черна надуваема лодка, предназначена за превоз на мигранти през Ламанша, е конфискувана от българската гранична полиция на контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево, след като е била опакована в плоско състояние, натъпкана в куфар и поставена в багажното отделение на пътнически автобус, пътуващ от Истанбул за Букурещ. Именно презтози граничен пункт много от малките лодки, двигатели, спасителни жилетки и помпи, използвани за превоз на мигранти през Ламанша, влизат в Европа.

Така че не е изненадващо, че предвид присъединяването на България през януари към Шенгенската зона на ЕС, което позволява непрекъснато пътуване от турската граница до Северна Франция, различни ведомства на британската държава насочват толкова голямо внимание към нея. Досега тази година на контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево са конфискувани 72 лодки.

Британската агенция за борба с престъпността изчислява, че конфискациите са предотвратили над 4000 преминавания на мигранти през Ламанша. Но по-голямата част от лодките влизат в Европа неоткрити. Повечето от лодките, използвани в Ламанша, са с произход от Китай. След това те се опаковат в контейнери и се изпращат до Турция, където се маскират като продукти от подобен материал, които могат да наподобяват надуваема лодка, като палатки, брезенти и тенти, преди да влязат в Европа по няколко различни маршрута.

Що се отнася до трафика на хора, на „Таймс“ са били показани потресаващи снимки на трима мигранти, натъпкани в резервоар за гориво с размерите на кубичен метър, мъж в кутия с инструменти и няколко млади мъже, легнали по гръб в средата на щайга с консервирана риба тон. Въпреки това, повечето от незаконните преминавания в България стават в някакъв момент по 260-километровата граница с Турция, тъй като граничната ограда е по-ниска и по-лесна за проникване в някои от отдалечените гори и планини по границите на двете страни. Опитите за преминаване там обаче са намалели със 75% през първите осем месеца на тази година, в сравнение със същия период на миналата година,пише вестник „Таймс“.





