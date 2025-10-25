Спорт по тв на 25 октомври 2025
09.45 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, кратка програма, танцови двойки Евроспорт 2
09.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Малайзия МАХ Спорт 1
11.25 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, кратка програма, жени Евроспорт 2
13.30 Тенис, световен тур, юноши БНТ 3
13.45 Снукър: Северна Ирландия оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
14.00 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, кратка програма, мъже Евроспорт 2
14.30 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1
15.00 Монтана - Арда Диема спорт
15.50 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, кратка програма, спортни двойки Евроспорт 2
17.30 Спартак – Ботев (Пд) Диема спорт
19.30 Шалке – Дармщад Диема спорт 3
19.30 Гройтер Фюрт – Карлсруе Нова спорт
19.30 Волейбол, Левски – Нефтохимик МАХ Спорт 2
20.00 Локомотив (Сф) – Локомотив (Пд) Диема спорт
20.45 Снукър: Северна Ирландия оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
21.30 Вердер – Унион Нова спорт
21.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Мексико Диема спорт 3
21.45 Милан – Пиза МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол, Байерн – Олимпиакос МАХ Спорт 1
22.00 Реал Сосиедад – Севиля МАХ Спорт 4
22.00 Лийдс – Уест Хем Диема спорт 2
01.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Мексико Диема спорт 3
03.00 НХЛ, Уинипег – Калгари МАХ Спорт 1
