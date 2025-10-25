  • Instagram
Бургас: +11 / +17
Пловдив: +11 / +20
Варна: +11 / +19
Сандански: +15 / +20
Русе: +11 / +18
Добрич: +10 / +17
Видин: +13 / +18
Плевен: +13 / +19
Велико Търново: +10 / +18
Смолян: +5 / +13
Кюстендил: +12 / +17
Стара Загора: +10 / +18

Слънчев ден, дъждовна вечер

Pixabay
През деня в събота, над цялата страна времето ще е с разкъсана облачност, намаляваща и до слънчево. Късно след обяд и привечер, над крайните северозападни райони тя отново ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. Дневните температури ще са около 16-22°C.

Времето в София

До обяд времето ще е с разкъсана облачност. След обяд и с повече слънчеви часове. Дневните температури ще са между 16°-17°C.

Времето в планините

Времето по планините ще е с разкъсана облачност, повече облаци се очакват над централните райони на Стара планина. Привечер облачността ще се увеличи и се очакват валежи от дъжд над Западна Стара планина. Ще духа умерен вятър от югозапад, а по високите върхове на Рила и Пирин – силен от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, а на 2000 метра – около 4°.

Времето по Черноморието
Времето ще е с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Дневните температури ще са между 18° и 20°С. Температурата на морската вода е между 15 и 18°С. Вълнението на морето ще бъде 2–4 бала.

Времето на Балканите
От запад ще започне ново увеличение на облачността и на много места до края на деня ще превали дъжд, а по Адриатическото крайбрежие - с гръмотевици. Над останалата част от полуострова облачността ще е разкъсана.

ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans


