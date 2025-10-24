Тол камерите следят за скоростта в нови 6 отсечки в Русе, Велико Търново и Габрово

Още шест отсечки от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средна скорост на движение, съобщиха днес от Агенция "Пътна инфраструктура". Новите участъци преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология. С тях общият брой на контролираните отсечки достигна 48.

Нови участъци в Русенска област

Новите отсечки са разположени по път I-3, път I-4 и път I-5 на територията на областите Велико Търново, Габрово и Русе. Сред тях са участъци по път I-5, койтоминава през Русенска област и свързва Русе с Велико Търново.

Списъкът с всички сертифицирани участъци е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление в секция "Въпроси и отговори". Данните се актуализират при добавяне на всяка нова отсечка, преминала първоначалната проверка.

Как работи системата

Секционният контрол се осъществява чрез камери в началото и в края на всеки участък. Те отчитат времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и изчисляват средната му скорост. Ако тя надвишава максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, информацията се предоставя на Министерството на вътрешните работи. МВР налага съответните санкции.

Новите отсечки по пътища I-3, I-4 и I-5

Шестте нови сертифицирани участъка се намират по:

Път I-3 (два участъка): Пейчиново – Горна Студена и в обратната посока

Път I-4 (два участъка): Сопот – Голец и Богатово – Момин сбор, включително обратните посоки

Път I-5 (два участъка): отсечки в района на Полски Тръмбеш, Поликраище и Самоводене

Пълен списък с всичките 48 отсечки

Сертифицираните до момента отсечки включват:

АМ "Тракия": Вакарел – Ихтиман, Ихтиман – Вакарел, Цалапица – Радиново, Радиново – Цалапица

АМ "Струма": Сандански – Дамяница, Дамяница – Сандански, Българчево – Покровник, Покровник – Българчево

АМ "Хемус": Девня – Игнатиево, Игнатиево – Девня, Белокопитово – Каспичан, Каспичан – Белокопитово

АМ "Марица": Любимец – Момково, Момково – Любимец, Момково – Свиленград, Свиленград – Момково, Харманли – Любимец, Любимец – Харманли

Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци, Чепинци – Илиянци

Път I-1: Слатино – Кочериново, Кочериново – Слатино, Жеглица – Срацимирово, Срацимирово – Жеглица

Път I-2: Струйно – Шумен, Шумен – Струйно

Път I-3: Долни Дъбник – Телиш, Телиш – Долни Дъбник, Пейчиново – Горна Студена, Горна Студена – Пейчиново

Път I-4: Български извор – Сопот, Сопот – Български извор, Ряховците – Богатово, Богатово – Ряховците, Сопот – Голец, Голец – Сопот, Богатово – Момин сбор, Момин сбор – Богатово

Път I-5: Тръстеник – Обретеник, Обретеник – Тръстеник, Одяланик – Тръстеник, Тръстеник – Одяланик, Полски Тръмбеш – Поликраище, Поликраище – Полски Тръмбеш, Поликраище – Самоводене, Самоводене – Поликраище

Път I-6: Беланица – Радомир, Радомир – Беланица

Националното тол управление и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.