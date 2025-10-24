ЕС въвежда дигитални шофьорски книжки

Европейският парламент одобри мащабна реформа на правилата за шофьорските книжки, която предвижда въвеждането на дигитални свидетелства за правоуправление и трансгранично признаване на наказанията между държавите членки, съобщи Европейският нюзрум - платформа за сътрудничество между агенциите на 23 европейски държави, сред които е и БТА.

Според приетите промени, договорени предварително между Европейския парламент и Съвета на ЕС, до 2030 година всички водачи ще могат да използват електронна шофьорска книжка, зареждана на мобилно устройство. Гласуването се състоя на 21 октомври 2025 година.

"Реформата е необходима, защото светът се е променил. Трябва да намалим броя на сегашните 20 хиляди жертви по пътищата годишно и тази реформа е част от законодателния пакет", заяви евродепутатката Юта Паулус от германското зелено движение, която е докладчик по същото досие в Европейския парламент.

Борба срещу 20 хиляди жертви годишно

Смъртните случаи по пътищата в Европейския съюз достигнаха 19 хиляди и 940 души миналата година, като политическото обединение е решено да намали значително този брой до 2050 година. Реформата е част от Пакета за безопасност по пътищата, с който ЕС се стреми да постигне целта си "Визия Нула" - нулеви смъртни случаи и тежки наранявания по пътищата до 2050 година.

Според целта, заложена през 2018 година, броят на пътните жертви трябва да бъде намален до половина до 2030 година в сравнение с броя им от 2019 година, но ЕС е все още далече от постигането ѝ. Последните данни на Европейската комисия показват спад с 2 процента спрямо 2023 година и понижение с 12 процента спрямо 2019 година.

Големи различия между държавите

На милион жители най-безопасните пътища са в Швеция с 20 смъртни случая, Малта с 21 и Дания с 24, докато Румъния с 78 и България със 74 водят в класацията на най-много жертви по пътищата за 2024 година. Германия, която регистрира 33 жертви за милион жители, също е под средното равнище за ЕС от 45 жертви на милион жители.

Полша отбеляза най-големия спад в броя на пътните жертви през миналата година сред всички държави членки на ЕС от 2019 година насам, като постигна намаление с 35 процента според данните на Комисията.

Трансгранични наказания за тежки нарушения

Най-радикалната промяна предвижда, че сериозните нарушения на правилата за движение по пътищата биха могли да доведат до забрана за шофиране на територията на целия ЕС. Понастоящем наказанията обикновено са ограничени до страната, в която е извършено нарушението.

На този етап около 40 процента от шофьорите с отнета книжка или със забрана за шофиране в страна, която е различна от тази, издала документа, остават ненаказани, заяви италианският евродепутат Матео Ричи от групата на социалистите и демократите в Европейския парламент.

Евродепутатът Маркус Фербер от групата на Европейската народна партия обаче разясни, че забраната за шофиране на територията на ЕС няма да се прилага по отношение на туристи, които са получили лека глоба поради непознаване на местните правила.

Медицински прегледи остават по преценка на държавите

Противно на по-ранните обсъждания, няма да има задължителни медицински прегледи за лица над определена възраст. Държавите членки на ЕС могат сами да решават дали да изискват медицинско свидетелство или формуляр за самооценка за шофьорски книжки за автомобили и мотоциклети.

"Всяка държава членка ще решава дали да въведе допълнителни изпити за по-възрастни шофьори. Ние сме гарантирали, че държавите членки запазват пълна гъвкавост при оценяването на способността за шофиране, за да се избегне ненужна бюрокрация за гражданите и системите за здравеопазване", заяви полската евродепутатка Елжбета Лукачевска от Европейската народна партия.

По-млади шофьори на камиони и автобуси

Законопроектът също цели да се справи с недостига на квалифицирани работници в транспортния сектор. Минималната възраст за издаване на шофьорска книжка за камион ще бъде намалена от 21 на 18 години, а минималната възраст за шофьори на автобус ще бъде намалена от 24 на 21 години.

Новите разпоредби установяват и максимален срок на валидност от 15 години за шофьорските книжки за автомобили и мотоциклети, който може да бъде намален на 10 години в държавите, където шофьорската книжка служи като документ за самоличност.

Нови изисквания за бъдещите шофьори

Желаещите да получат шофьорска книжка ще се изправят пред нови инструкции. По-голямо внимание ще се обърне на теми като разсейването, причинено от използването на мобилни телефони, мъртвите ъгли и системите за подпомагане на водача. По-голямо внимание в курсовете ще се обърне и на взаимодействието с пешеходци, деца и велосипедисти.

Карането с придружител, което позволява на младите шофьори да започнат да карат от по-ранна възраст, стига да са придружени от по-опитен възрастен, ще бъде разширено в целия ЕС. Младите шофьори ще бъдат подложени и на двугодишен изпитателен срок, в който ще са обект на по-строги правила и наказания в сравнение с тези за опитни шофьори.

България е готова за дигитални книжки

От друга страна, в България заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов заяви в сряда, че страната е вече готова да въведе дигитални шофьорски книжки. Според него Министерството на електронното управление вече разработва такава система. Министърът отбеляза, че всички изисквания по силата на директивата на ЕС ще бъдат приложени навреме.

Новите правила ще влязат в сила на двадесетия ден след тяхното публикуване в Официалния вестник на ЕС, а държавите членки ще разполагат с три години срок, за да включат новите правила в законодателството си и още една година, за да ги приложат на практика.