Водният режим в Плевен остава в сила. Това стана ясно след днешното поредно заседание на Кризисния щаб.

ВиК започва всекидневно да публикува на интернет страницата си количествата питейна вода, която постъпва от всички водоизточници, предава БНР.

И след поредното заседание на Кризисния щаб за справяне с безводието не беше отменен водният режим. Защо и какво се прави обясни областният управител Мартин Мачев:

"От валежите и реките не са се доутаили и затова изчакваме. Към момента режимът не е отменен. Постъпващите водни количества са достатъчни. Кога ще бъде режима отменен. Това предстои на дискусии. Нямаме опасения за качеството на водата.

От РЗИ постъпват доклади, ежеседмично се правят анализи на качеството на водата. Водата е годна за питейно-битови нужди. От община Плевен споразумението с МРРБ за проектите за Дружба вече се сключват.

Нов сондаж в Кашин ще бъде направен. Завършен е сондажа в Къртожабене. ВиК отстраняват авариите, като заради постъпващите нормално водоподаване авариите са над 10 на ден и се отстраняват. В падналите количества валежи през изминалите две седмици по никакъв начин нас не ни успокояват и работата продължава".