Хаос на украинска жп гара: Пътник се самовзриви, убивайки трима други

Четирима души загинаха, а дванадесет бяха ранени при взрив на граната на жп гара Овруч в Житомирска област, Украйна, в петък сутринта, съобщиха регионалните власти.

Инцидентът е станал около 10:50 часа на платформата на гарата, докато гранични полицаи са извършвали рутинни проверки на документите на пътниците. По време на проверката 23-годишен мъж от Харкив, който изглеждал объркан и не успявал да обясни дестинацията си, бил помолен да слезе от влака. Минути по-късно той извадил граната и я детонирал.

При експлозията мъжът загинал на място, заедно с един граничен полицай (29) и две жени на 58 и 82-годишна възраст. Дванадесет други пътници са получили различни наранявания и били откарани в близки медицински заведения за лечение.

Според Държавната гранична служба заподозреният наскоро е бил задържан за опит да премине незаконно западната граница на Украйна. Властите разследват обстоятелствата около инцидента и произхода на взривното устройство.

Случаят е квалифициран по няколко членове на Наказателния кодекс на Украйна, включително предумишлено убийство, опит за убийство на служител на реда и незаконно притежание и използване на взривни вещества. Разследващите продължават да работят на мястото на инцидента, като официалните лица изразиха съболезнования на семействата на жертвите и обещаха пълно разследване на атаката.