Синоптиците бият тревога! До часове на тези места ще е ад

След около два часа над Източна България ще премине очакваният студен фронт, предупредиха от "Метео Балканс".

Ще се образуват бури, а на места явленията ще бъдат съпроводени и с гръмотевици.

Най-изразени ще са те в района на Гълъбово, Ямбол, Бургас и в крайните североизточни части — Търговищко, Шуменско и Добричко.

Ще има и условия за градушки.

