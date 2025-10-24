  • Instagram
ГЕРБ ще оттегли предложението за въвеждане на „такса водомер“

Депутатите от парламентарната група на ГЕРБ ще оттеглят текстовете, свързани с въвеждане на "такса водомер" от Закона за водоснабдяването и канализацията, за да прецизират мярката и ще направят още предложения, с които ще задължат собствениците на 2-ро, 3-то или 4-то жилище да заплащат допълнителна ставка от 10-15 стотинки на месечна база, дори да не потребяват вода.

Освен това депутатите ще предложат да се въведе диференциация на цената спрямо потребното количество вода за онези граждани, които потребяват над 10 куб. метра вода месечно, предава БНР.

На първо четене: НС прие Закона за ВиК, който въвежда „такса водомер“

Депутатите от ГЕРБ ще обсъдят тези предложения с партньорите си от управляващото мнозинство преди Законопроектът за водоснабдяването и канализацията да бъде разгледан на второто четен в зала.

Информацията беше публикувана на Facebook страницата ГЕРБ.

