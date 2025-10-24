Костадин Костадинов: Премиерът да спре да слуша как трябва да се продаде "Лукойл"

Премиерът Росен Желязков да спре да слуша онези около него, които му говорят как трябва да се продаде бизнесът на "Лукойл" в България. Този призив отправи председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в парламента, съобщи БТА.

Според него подобни действия представляват директна намеса в делата на частна компания, която е и една от най-сериозните в света.

"Такава намеса може да предизвика съответни ответни действия - съдебни дела и други подобни акции от страна на собственика, който е огромна транснационална компания с бази в Нидерландия и Швейцария. Да не стане така, че България после да плаща десетки милиарди за щети, причинени от хора, "които трудно могат да разделят на две магарета три купи сено"", коментира Костадинов.

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия, припомня БТА.

Примерът с Германия

Костадин Костадинов посочи, че Германия е реагирала бързо на новината за санкциите. "Германия вчера много бързо реагира на новината за санкциите, като заяви, че ще поиска германското подразделение на „Роснефт“, да бъде освободено от действието на тези санкции", каза още Костадинов.



Той допълни, че щом съществува такъв механизъм, българското правителство също трябва да действа.

"Най-елементарното нещо, което може да направи българското правителство в момента, е не да мисли как да открадне бизнеса на "Лукойл", за да го даде на Пеевски или за да угоди Ивайло Мирчев, а да направи така, че да запази функционирането на рафинерията в България", коментира депутатът.

Напрежение в парламента

Лидерът на "Възраждане" коментира и напрежението в пленарната зала от днес, като заяви, че представители на "ДПС-Ново начало" са си позволили да нападнат "изключително остро и грубо вербално" представители на „Възраждане“.

"Подобни неща се случват постоянно. И все пак трябва да има край. За съжаление, докато Наталия Киселова е начело на този парламент, това няма да се случи. Защото виждаме изключително често нейния двоен стандарт", коментира още Костадин Костадинов, обвинявайки председателя на парламента, че с поведението си деградира институцията.