Тръмп прекрати всички търговски преговори с Канада заради „фалшива“ реклама с Рейгън

Американският президент Доналд Тръмп обяви в четвъртък вечерта прекратяването на всички търговски преговори с Канада, позовавайки се на антитарифна реклама, която включва клип с бившия президент Роналд Рейгън.

В публикация в платформата Truth Social Тръмп написа: „Фондация Роналд Рейгън току-що обяви, че Канада е използвала измамно реклама, която е ФАЛШИВА, с Роналд Рейгън, говорещ негативно за тарифите. Рекламата струва 75,000 долара и е направена само за да се повлияе на решенията на Върховния съд на САЩ и други съдилища.“

Той добави: „ТАРИФИТЕ СА МНОГО ВАЖНИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКАТА НА САЩ. Въз основа на това грубо поведение, ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ С КАНАДА СЕ ПРЕКРАТЯВАТ. Благодаря за вниманието! Президент Д. Дж. Тръмп.“

Спорната кампания, финансирана от правителството на Онтарио, се излъчва по основни американски телевизионни мрежи на обща стойност от 75 милиони долари. Това се случва само няколко седмици след срещата между Тръмп и канадския премиер Марк Карни в Вашингтон на 7 октомври, на която обсъдиха търговията, сътрудничеството по границите и текущите икономически преговори между двете страни.

Обяснявайки ситуацията пред журналисти в Овалния кабинет, Тръмп нарече преговорите „сложни, може би по-сложни от всяко друго търговско споразумение“. Той посочи, че близките, но конкурентни отношения между САЩ и Канада представляват „естествен конфликт“ и „взаимна обич“.

„Обичам Канада и хората в Канада, и Марк чувства същото за САЩ,“ каза Тръмп, като отбеляза, че близостта на страните създава „конкуриращи се бизнес интереси“, които понякога поставят САЩ в неравностойно положение, въпреки укрепващите се двустранни отношения. „Вярваме, че отношенията между Канада и САЩ са изминали дълъг път,“ добави той.

По отношение на тарифите за канадските метали, Тръмп посочи, че вече са направени корекции в полза на местната индустрия: „Искаме да произвеждаме собствена стомана, за да не внасяме стомана в голямата си част.“ В същото време той изрази подкрепа за икономическия успех на Канада: „Искаме Канада да се развива добре. Работим по формули и ще успеем,“ каза той.

Тръмп също похвали канадското сътрудничество по въпросите на границите и сигурността, като изтъкна съвместните усилия за ограничаване на незаконния трафик на наркотици, особено по морските маршрути. „Факт е, че вероятно спасихме поне 100 000 живота – американски и канадски – като премахнахме всички тези лодки,“ отбеляза той. „Сега те не идват по този начин.“