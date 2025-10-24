Д-р Мирослав Спасов: Задължителната ваксинация може да унищожи варицелата в България

Ваксината срещу варицела ще бъде включена в задължителния имунизационен календар на България от 2026 година. Според общопрактикуващия лекар д-р Мирослав Спасов, тази мярка има потенциала напълно да унищожи заболяването в страната, стига да се постигне висок имунизационен обхват.

В интервю за предаването "България сутрин" по Bulgaria ON AIR той определи решението като голям успех за лекарското съсловие.

"Това е успех на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, защото екипът, който беше излъчен, беше чут в Министерството на здравеопазването", заяви д-р Спасов.

Целта – пълно унищожаване на болестта

Лекарят направи аналогия с грипните ваксини и обясни, че ако имунизационният обхват срещу варицела надхвърли 80% от децата, болестта може да бъде елиминирана.

"Ако тук имунизираме над 80% от децата, може да успеем да унищожим варицелата като заболяване", обясни той.

Д-р Спасов коментира и практиката родители умишлено да събират здрави и болни деца, т.нар. "варицелени партита", за да се заразят по естествен път. Той подчерта, че това крие рискове.



"Херпес зостер" – рискът след преболедуване

Основният проблем при естественото прекарване на болестта, по думите на лекаря, е, че вирусът остава в латентно състояние в тялото.

"Основният проблем е, че след преболедуването вирусът на варицела зостер остава в предните рога на гръбначния мозък в спящо състояние. От провокация може да се събуди и при възрастните се развива заболяването херпес зостер. Това е ограничена локална кожна форма, засягаща нервен дерматом. Изключително много боли", изтъкна д-р Спасов.

Усложненията не са за подценяване

Въпреки че усложненията са редки (между 1 и 3% от случаите), те не бива да се подценяват. Лекарят предупреди, че висока температура над 38 градуса за повече от четири дни, съчетана с кашлица, може да е сигнал за вирусна пневмония.



Най-рисковата група обаче са бременните жени.

"Рискова група са бременните жени. Ако бременна жена в първия, дори втория триместър, заболее от варицела, има риск за новороденото - да се роди с ниско телесно тегло, да има аномалии на крайниците", заяви д-р Спасов. Други възможни усложнения включват трайни белези, нарушение на зрението и засягане на централната нервна система.

Имунизационният план

Според д-р Спасов, новата програма ще осигури защита за децата и ще намали риска от развитие на херпес зостер в зряла възраст.

"По Националната програма ще бъдат имунизирани деца, които са навършили една година", каза още той. Лекарят допълни, че имунизацията е възможна и по-рано (след 9-месечна възраст) при епидемиологични показания.

Той се обърна и към родителите, които може да имат притеснения, като ги увери, че дискомфортът е минимален.

"Родителите могат да очакват малък дискомфорт под формата на болка. Можем спокойно да кажем да доведат децата си за ваксина", препоръча лекарят.