Даниел Митов: Очакваме положителна оценка за членството ни в Шенген

България, като член на Шенген, ще продължи да дава своя принос за общата сигурност на Европейския съюз. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на международната конференция "България в Шенген" в столицата. Събитието е част от инициативите на ЕС за отбелязването на 40-ата годишнина от подписването на Шенгенското споразумение, съобщи БТА.

Министърът подчерта, че гарантирането на вътрешната сигурност и тази по границите остава основен приоритет за страната.

"След отпадането на контрола по вътрешните граници прилагаме пълен комплекс от компенсаторни мерки, благодарение на които не отчитаме промени в нивата на престъпността", каза Даниел Митов.

Той допълни, че през ноември тази година България ще премине през първата си периодична шенгенска оценка в качеството си на пълноправен член. "Очакваме положителни резултати, които да покажат отличната подготвеност на служителите за прилагането на шенгенското законодателство", заяви Митов.

Инвестиции в сигурността и икономически ползи

България е инвестирала значителни средства за повишаване на сигурността на границите си чрез модернизиране на оборудването, техническата инфраструктура и информационно-комуникационните системи.

Според вътрешния министър Шенген допринася значително за икономическото развитие, транспортния сектор и туризма, улеснява преноса на стоки и популяризира България като туристическа дестинация.

Символ на обединение и отговорност

Даниел Митов определи Шенген като "най-яркият символ на европейското обединение, доверие и солидарност". Той посочи, че споразумението показва и споделена отговорност за опазване на външните граници, борба с престъпността и тероризма, и противодействие на нелегалната миграция.