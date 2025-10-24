  • Instagram
ПП предлага държавата да поеме здравните осигуровки по време на майчинство

„Продължаваме Промяната“ внесе в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, който предвижда държавата да поеме плащането на здравните осигуровки на жените по време на двете години майчинство – така, както вече го прави за студенти и пенсионери.

"В момента действащото законодателство задължава работодателите да плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Това поставя сериозна финансова тежест върху микро, малките и средните предприятия и води до дискриминация на младите жени във фертилна възраст, които често са избягвани при наемане на работа. С предложените промени се цели премахване на тази дискриминация и облекчаване на бизнеса от непосилни разходи, което ще създаде по-сигурна и предвидима среда както за работодателите, така и за младите семейства", заявяват от ПП.

Очакваният ефект от законопроекта:

• облекчение за бизнеса и възможност освободените средства да се използват за повишаване на заплатите и създаване на нови работни места;

• премахване на дискриминационните практики при наемане на млади жени;

• положителен демографски ефект чрез насърчаване на по-сигурна среда за отглеждане на деца.

Финансовото въздействие върху бюджета се изчислява на около 17 млн. лв. годишно, като очакванията са тази сума да бъде компенсирана от по-висока заетост, намаляване на сивата икономика и увеличени приходи от данъци и осигуровки.

Според „Продължаваме Промяната“ това е икономически обоснован и социално справедлив законопроект, който представлява инвестиция в хората и бъдещето на България – с реални мерки в подкрепа на младите семейства и на българския бизнес.

