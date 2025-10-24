ДАНС и МС ще одобряват всяка продажба на активи на "Лукойл"

Продажбата на активи на руската петролна компания "Лукойл" в България вече ще се случва само след изрично решение на Министерския съвет (МС) и задължително положително становище от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Това реши окончателно парламентът, който прие на второ четене съответните допълнения в Закона за насърчаване на инвестициите, съобщи БТА.

Новите правила идват на фона на наскоро наложените от САЩ санкции срещу големи руски енергийни компании, сред които "Роснефт" и "Лукойл".

Според приетите текстове, ДАНС ще трябва да извършва предварително проучване и да дава писмено становище преди всяка сделка за продажба на дялове или акции от "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД.

Контрол върху цялата структура

Изискването за държавно одобрение ще важи не само за основните дружества, но и за сделки с дялове или акции в други фирми, които са част от структурата на собствеността им. Това се отнася както за компании, регистрирани в България, така и за такива в трети държави, стига да са собственост на "Лукойл" ОАО (Русия) или свързани с него лица.

Контролът обхваща и всякакви сделки с недвижимо имущество, машини и съоръжения, които се използват за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.

Нищожни сделки без разрешение

Парламентът реши, че всякакви разпоредителни сделки, които бъдат извършени без необходимото разрешение от Министерския съвет, ще се считат за нищожни.

Законът влиза в сила незабавно, още от деня на обнародването му в "Държавен вестник".