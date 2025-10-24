НАП алармира! Важен срок за фирмите изтича на 31 октомври

Националната агенция за приходите (НАП) напомня на предприятията и самоосигуряващите се лица, че крайният срок за подаване на декларациите по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за третото тримесечие на 2025 г. е 31 октомври. Декларациите се подават по електронен път и са задължителни за всички, които са изплащали доходи на физически лица и са удържали авансов данък.

Кой подава декларациите

Фирмите и самоосигуряващите се, които са изплащали доходи по извънтрудови правоотношения, наеми или други източници и по закон са длъжни да удържат авансов данък, трябва да подадат декларация в НАП до края на месеца. В случаите, когато платецът на дохода не е задължен да удържа данък, това задължение преминава върху самото физическо лице, което е получило дохода.

Освен това декларация по същия член се подава и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица – включително възнаграждения за технически услуги, лихви, авторски и лицензионни плащания. По този ред се декларират и окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, когато те се разпределят на местни и чуждестранни физически или юридически лица, както и на общини и други нетърговски субекти.

Каква още информация се обявява

Предприятията, които са регистрирани по Закона за ДДС, използват същия формуляр, за да предоставят в НАП информация за текущото си финансово състояние към края на третото тримесечие. Те са длъжни да обявят наличните парични средства в касите си, както и размера на вземанията от собственици, служители, управители и други лица, когато техният общ размер надвишава 50 000 лева.

НАП напомня, че подробна информация за попълването на декларациите и за начина на внасяне на сумите към бюджета може да се намери на сайта на агенцията или на информационния телефон 0700 18 700, който е на цена според тарифата на съответния оператор.

Значението за бизнеса

Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО е сред основните инструменти за отчитане на авансовите и окончателните данъци върху доходите. Навременното подаване е важно не само за спазването на законовите срокове, но и за избягване на санкции и натрупване на лихви. Експертите на НАП призовават всички фирми и самоосигуряващи се лица да извършат подаването навреме и по електронен път, за да осигурят безпроблемно приключване на отчетното тримесечие.