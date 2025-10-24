„Милионерче, не се съжалявай, ти си паралия“: Тони Стораро пусна билети по 10 000 лв. за концерта си

Певецът Тони Стораро обяви в своите социални мрежи, че ще отпразнува своя 50-и юбилей с грандиозен концерт в София.



Изпълнителят пусна билети в много широк ценови диапазон. Най-евтините са на цена 40 лв., а местата на първия ред достигат шокиращите 10 000 лв., като част от тях вече са продадени. Феновете на „човека глас“ могат да открият билети на цени от 50 лв, 60 лв, 80 лв., 100 лв, 120 лв, 150 лв. По-високите цени включват билети от 4 000.00 лв., 5 000.00 лв., 6 000.00 лв. , 10 000.00 лв.

„За личния си празник реших да направя това, което мога най-добре - да пея.!“, пише Тони Стораро в пост в социалните мрежи.

Цената на ВИП билетите е рекордна, като билети за подобна сума у нас е пускала само Лили Иванова. Част от най-високия клас билети вече са разпродадени, което показва силно търсене в сегмента на луксозните преживявания и висока потребителска готовност за инвестиция в персонализирано концертно изживяване.

По-рано през годината певицата Софи Маринова също шокира своите фенове с билети от 1000 лв. Данни от Global brands разкриват, че през последните години цената на посещението на забавления на живо се е увеличила значително. Цените на билетите за филми, концерти и театър са се повишили с 20% от 2021 г. насам.

Най-скъпите билети за концерти са обикновено за редки, ексклузивни или събития с голямо търсене, като благотворителни търгове, VIP пакети или уникални събирания. Най-скъпият билет за концерт е на концерт на Led Zeppelin през 2007 г. където билети са продавани за цени до 168,000 долара на благотворителен търг, отбелязва bTV.