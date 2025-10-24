Мирчев за провокацията в НС: Хората не обръщат внимание на същността, а на шоуто
Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов с коментар пред журналисти по актуални теми.
По думите на Мирчев в пленарна зала е имало провокации от Пеевски и "тежка обида" към друг народен представител. "Това, което се разглежда в момента в поправка, която обслужва Пеевски, тя няма никаква връзка с санкционния режим за "Лукойл". Хората не обръщат внимание на същността, а обръщат внимание на шоуто и затова беше и тази провокация", обясни Мирчев.
Те бяха запитани в какви отношения са с президента Румен Радев. "Не по-различни от каквито сме били в последните години", каза Мирчев. "Критикуваме го, когато позициите ни се разминават", каза Божанов.
