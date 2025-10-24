  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +22
Пловдив: +12 / +18
Варна: +11 / +21
Сандански: +15 / +22
Русе: +9 / +18
Добрич: +10 / +20
Видин: +11 / +16
Плевен: +10 / +17
Велико Търново: +10 / +15
Смолян: +7 / +12
Кюстендил: +10 / +19
Стара Загора: +11 / +18

Мирчев за провокацията в НС: Хората не обръщат внимание на същността, а на шоуто

  • Сподели в:
  • Viber
Мирчев за провокацията в НС: Хората не обръщат внимание на същността, а на шоуто
A A+ A++ A

Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов с коментар пред журналисти по актуални теми.

По думите на Мирчев в пленарна зала е имало провокации от Пеевски и "тежка обида" към друг народен представител. "Това, което се разглежда в момента в поправка, която обслужва Пеевски, тя няма никаква връзка с санкционния режим за "Лукойл". Хората не обръщат внимание на същността, а обръщат внимание на шоуто и затова беше и тази провокация", обясни Мирчев.

Те бяха запитани в какви отношения са с президента Румен Радев. "Не по-различни от каквито сме били в последните години", каза Мирчев. "Критикуваме го, когато позициите ни се разминават", каза Божанов.

#Ивайло Мирчев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?