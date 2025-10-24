Литва съобщи за навлизане на руски изтребител от Калининград

Два руски военни самолета са навлезли за кратко във въздушното пространство на Литва вечерта на 23 октомври, съобщиха въоръжените сили на страната. Инцидентът е станал в района на град Кибартай около 18:00 часа и е включвал изтребител Су-30 и самолет-цистерна Ил-78, които са преминали от Калининградска област приблизително 700 метра навътре в литовска територия. По данни на военните, престоят на самолетите във въздушното пространство на Литва е продължил около 18 секунди, след което те са се върнали обратно в Калининград.

Литовските власти смятат, че нарушението е станало по време на тренировка за въздушно презареждане между двата руски самолета. В отговор, два испански изтребителя Eurofighter Typhoon, разположени в Литва като част от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство, са били вдигнати, за да наблюдават ситуацията.

Президентът Гитанас Науседа осъди инцидента като „грубо нарушение на международното право и териториалната цялост на Литва“ и обяви, че руският посланик ще бъде привикан в Министерството на външните работи. Премиерът Инга Ругиниене определи действията на Москва като „поредно проявление на терористично поведение“, подчертавайки, че Литва е единна и готова да се защитава въпреки повтарящите се провокации.

Министерството на отбраната на Русия отрече да е извършено нарушение, заявявайки в Telegram, че всички самолети, участващи в тренировъчните полети над Калининград, са останали в рамките на руската територия. Литовската армия обаче настоя, че данните от радара категорично потвърждават краткото навлизане във въздушното пространство на страната.

Инцидентът идва след поредица от подобни нарушения в близост до границите на НАТО. В средата на септември три руски МиГ-31 навлязоха за няколко минути във въздушното пространство на Естония, а по-рано същия месец Полша съобщи, че е свалила няколко руски дрона над своя територия. Няколко дни по-късно подобен случай бе регистриран и в Румъния.

Науседа заяви, че последното нарушение подчертава необходимостта от засилена европейска въздушна отбрана, като предупреди, че подобни действия на Русия допринасят за нарастването на напрежението по източния фланг на НАТО. Западни военни представители посочват, че тези повтарящи се инциденти показват готовността на Москва да тества реакцията на Алианса, а някои страни-членки вече обсъждат възможността за по-твърди ответни мерки при бъдещи нарушения.