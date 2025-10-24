  • Instagram
Керемедчиев, бивш зам.-министър: "Лукойл" и всички нейни дружества се намират във финансов ковид

Кой ще влезе в "Лукойл" и как ще бъде назначен особен управител в рафинерията в Бургас? Как точно ще стане и през какво ще оперира особения управител в рафинерията. Това попита пред БТВ бившият министър на енергетиката и икономиката Явор Куюмджиев.

И заяви, че единственото решение за пазара, е държавата да влезе в управлението на цялата група от компании на "Лукойл".

"Горивата у нас няма да изчезнат, но могат да бъдат по-скъпи. Единственото, което можем да се опитаме да направим, е да се помолим да се направи отсрочка за санкциите за "Лукойл", каза още той.

"Или държавата ще влезе в управлението на "Лукойл", или рафинерията ще затвори. "Лукойл" и всички нейни дружества се намират във финансов ковид", каза бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

"Който казва, че няма проблем с наложените санкции от страна на САЩ на "Лукойл", трябва да помисли втори път. България получава много сериозен удар върху националната сигурност", коментира още той.

