Послание и съвети на ангелите за 24 октомври

Днес Ангелите ви призовават към дълбока и съдбоносна промяна. Енергията на този ден не е лека, но е изключително трансформираща. Вие сте в момент, в който старото и неработещото трябва да бъде преобърнато, за да освободи място за вашата истинска, непокътната сила. Ангелите стоят зад гърба ви, за да ви дадат кураж да се изправите срещу всички вътрешни и външни сенки, които сте избягвали досега. Не се страхувайте от напрежението, което може да усетите; то е само катализатор, който ви подтиква да излезете от зоната си на комфорт и да заявите себе си без компромиси.

Време е да поемете контрола над собствения си живот, да осъзнаете силата на собствената си воля. Не позволявайте на външни фактори или натрупани страхове да диктуват бъдещето ви. Днес е ден, в който трябва да проявите зрялост и отговорност във всяко свое действие, особено когато става дума за дългосрочни планове и финанси. Бъдете предпазливи в решенията, защото те могат да предопределят хода на събитията за месеци напред, но едновременно с това бъдете и решителни, щом сте премислили многократно всички възможни сценарии.

Посланието е ясно: Вие сте на прага на нов, значим цикъл. Дори да се сблъскате с трудности, приемете ги като тест за вашата вътрешна мощ. Ангелите ви напомнят, че във всеки един момент имате възможност да обърнете и най-неудачната ситуация в своя полза. За целта, доверието в интуицията е от ключово значение – тя е тихият им шепот, който ви води към истината и към постигането на баланс, дори когато външният свят изглежда хаотичен. Смелостта да бъдете автентични и да търсите хармония във взаимоотношенията, дори с цената на компромис, ще ви донесе мир и духовна благословия. Затова, дишайте дълбоко, вярвайте в своето светлото бъдеще и стъпвайте уверено.

Този ден се свързва с Архангел Рафаил известен като: Лечителят на Бога (името му означава "Бог лекува"), Покровител на пътешествениците. Той носи изцеление на тялото, ума и духа, както и смелост и божествено благородство.

Молитва към Свети Архангел Рафаил

О, Свети Архангел Рафаиле, чието име означава "Бог лекува", призовавам Твоята Божествена светлина и лечебна сила в този ден.

Моля Те, излей изобилно от своята целителна енергия върху моето тяло, ум и дух. Отстрани всяка болка, всяко страдание и всяко неразположение, което обременява моето същество. Насочи лечебния лъч на Всевишния към мен, за да бъда възстановен(а) и обновен(а) във всяко отношение.

Ти, който си покровител на пътешествениците, бъди мой водач по пътя на живота. Защити ме от всяко зло и опасност по време на моите духовни и физически пътувания. Помогни ми да виждам ясно всяка следваща крачка и да намеря най-правилния и благоприятен път за моето най-висше добро.

Дари ми мъдрост и смелост, за да се освободя от всичко, което ме задържа, и да преследвам целите си с вяра и благородство. Помогни ми да бъда източник на изцеление и утеха за всички, които се нуждаят.

Благодаря Ти, Свети Архангел Рафаиле, за Твоята неизменна закрила и за това, че винаги си до мен, за да ме водиш към здраве, истина и любов. Амин.

Чудотворната икона на Божията Майка „Всех скорбящих радост“ (в превод: „Радост за всички скърбящи“) е един от най-обичаните образи в Православието. Както подсказва самото ѝ име, тя е известна с това, че носи утеха и облекчение на хора, които са изпаднали във всякакъв вид скърби, беди и страдания.

Ето за какво най-често помага тази чудотворна икона според църковните свидетелства и народната вяра:

1.Изцеление от Болести и Недъзи: Счита се за могъщ лечител, особено при тежки и нелечими според лекарите болести. Първото известно чудо, довело до прославянето ѝ, е изцелението на тежко болна жена през 1688 г.

2.Утеха в Печал и Душевни Скърби: Тя е източник на надежда и утешение за хора, които са тъжни, отчаяни, обезсърчени или преживяват голяма загуба и мъка. Вярва се, че погледът към иконата вдъхва чувство на радост, любов и спокойствие.

3. Помощ при Фобии и Страхове: Миряните се обръщат към нея за помощ при всякакви страхове, фобии, привидения и негативни мисли или енергии, които обременяват съзнанието

4. Защита и Помощ за Безпомощните: Иконата символизира Божията Майка като Застъпница на обидените, надежда на безнадеждните, утеха на печалните, Кърмителка на гладните, одежда на голите, Покров и Застъпница на немощните, и помощница на сираците и вдовиците.

5. Избавление от Беди и Заблуди: Помага за изправяне на заблудените и за спасение на грешните, като ги насочва към покаяние и правилен духовен път.

Основното послание на иконата е, че Божията Майка е винаги до човешкия род, готова да чуе молитвите и да облекчи страданията на всеки, който с вяра прибягва към нейното застъпничество.