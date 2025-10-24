  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +22
Пловдив: +12 / +18
Варна: +11 / +21
Сандански: +15 / +22
Русе: +9 / +18
Добрич: +10 / +20
Видин: +11 / +16
Плевен: +10 / +17
Велико Търново: +10 / +15
Смолян: +7 / +12
Кюстендил: +10 / +19
Стара Загора: +11 / +18

Двойна дъга озари небето над София

  • Сподели в:
  • Viber
Двойна дъга озари небето над София
A A+ A++ A

Пъстра дъга се показа в небето над София тази сутрин, 24 октомври. Красивото явление беше наблюдавано в ранните часове, след като над столицата преваля слаб дъжд.

Времето през днешния ден ще бъде облачно, като на много места в страната се очакват валежи от дъжд.

Прогнозата показва, че валежите ще спират следобед, като най-късно това ще стане в югоизточните райони. Облачността ще се разкъсва, но ще бъде много ветровито.

Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. За София очакваната максимална температура е около 19 градуса.

#дъга

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?