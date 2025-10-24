Двойна дъга озари небето над София
Пъстра дъга се показа в небето над София тази сутрин, 24 октомври. Красивото явление беше наблюдавано в ранните часове, след като над столицата преваля слаб дъжд.
Времето през днешния ден ще бъде облачно, като на много места в страната се очакват валежи от дъжд.
Прогнозата показва, че валежите ще спират следобед, като най-късно това ще стане в югоизточните райони. Облачността ще се разкъсва, но ще бъде много ветровито.
Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. За София очакваната максимална температура е около 19 градуса.
