  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +16
Пловдив: +12 / +15
Варна: +16 / +16
Сандански: +16 / +17
Русе: +14 / +15
Добрич: +15 / +15
Видин: +15 / +16
Плевен: +15 / +16
Велико Търново: +13 / +15
Смолян: +7 / +8
Кюстендил: +14 / +14
Стара Загора: +13 / +14

Путин предупреди за суров „зашеметяващ” отговор при евентуални удари с „Томахоук” по Русия

Автор: NOVINITE.BG
  • Сподели в:
  • Viber
Путин предупреди за суров „зашеметяващ” отговор при евентуални удари с „Томахоук” по Русия

Стопкадър
A A+ A++ A

Ако по територията на Русия бъдат нанасени удари с далекобойно оръжие, отговорът ще бъде много сериозен, заяви президентът на Руската федерация Владимир Путин.

„Това е опит за ескалация. Ако с такова оръжие бъдат нанасяни удари по руските територии, отговорът ще бъде много сериозен, да не кажа зашеметяващ“, каза Путин пред журналисти.

Така той отговори на журналистическа молба да коментира редица съобщения относно възможността за премахване на ограниченията върху използването от Украйна на далекобойно оръжие и евентуални доставки на такова оръжие за тази страна, съобщи Интерфакс.

Ето и основните акценти от изявленията на Путин по време на разговор с журналисти от кремълския пул:

  • Изявлението на Зеленски, че Украйна все пак ще получи далекобойно оръжие, е опит за ескалация;
  • В случай че Украйна започне да нанася удари с далекобойно оръжие по Руската федерация, отговорът ще бъде зашеметяващ;
  • Диалогът винаги е по-добър от продължаването на войната;
  • Новите санкции няма да окажат съществено влияние върху нашето икономическо състояние;
  • Санкциите са недружелюбен акт, който не укрепва руско-американските отношения;
  • И самата среща с Тръмп, и мястото на нейното провеждане бяха предложени от САЩ;
  • Руската федерация и Саудитска Арабия продават повече петрол, отколкото потребяват, за разлика от САЩ;
  • Заместването на руския нефт на световния пазар изисква време.

#Владимир Путин #Томахоук #Русия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?