Путин предупреди за суров „зашеметяващ” отговор при евентуални удари с „Томахоук” по Русия

Ако по територията на Русия бъдат нанасени удари с далекобойно оръжие, отговорът ще бъде много сериозен, заяви президентът на Руската федерация Владимир Путин.

„Това е опит за ескалация. Ако с такова оръжие бъдат нанасяни удари по руските територии, отговорът ще бъде много сериозен, да не кажа зашеметяващ“, каза Путин пред журналисти.

Така той отговори на журналистическа молба да коментира редица съобщения относно възможността за премахване на ограниченията върху използването от Украйна на далекобойно оръжие и евентуални доставки на такова оръжие за тази страна, съобщи Интерфакс.

Ето и основните акценти от изявленията на Путин по време на разговор с журналисти от кремълския пул: