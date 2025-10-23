Путин за санкциите на САЩ: Няма да повлияят значително на нашето икономическо благополучие

Американският лидер Доналд Тръмп по време на първия си президентски мандат наложи най-голям брой санкции срещу Руската федерация по това време. Това каза президентът на Русия Владимир Путин пред журналисти, цитиран от Известия.



"Сега, що се отнася до новите санкции, първо, тук няма нищо ново. Да, те са сериозни за нас, разбира се, това е разбираемо и ще имат определени последици, но няма да повлияят значително на нашето икономическо благополучие", подчерта Путин.



Той добави, че санкциите имат два аспекта: чисто политически и икономически.



"Фокус" припомня, че Министерството на финансите на САЩ обяви, че САЩ налагат санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".



