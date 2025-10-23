Тройният убиец от Люляково изгорил семейството си още живо

Бургаският окръжен съд остави в ареста обвинения в тройното убийство в село Люляково – 25-годишният Фахри Мустафа. Той беше доведе в съда окован в белезници.

Мъжът е обвинен, че във вторник е застрелял майка си, леля си и сестра си, а след това подпалил къщата им. Като по чудо оцелява единствено 7- годишното му братче.

Убийство е било планирано

Според прокуратурата в рамките на две-три минути мъжът е произвел седем изстрела, намушкал ги е и с нож и след това ги е подпалил. Жертвите са били изгорени още живи.

Служебният му защитник заяви, че комуникацията с него е много трудна, а самият той не се признава за виновен. Все още не е ясно откъде е взел оръжието.

Фахри няма криминални регистрации

Фахри Мустафа няма криминални регистрации и не фигурира в регистрите на Центъра за психично здраве. Той е разказал пред защитата си, че е живял в изключително тежки условия - в тоалетната на стадиона в Люляково.

Ако бъде признат за виновен, 25-годишният мъж може да получи наказание лишаване от свобода за срок от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

"Той не се признава за виновен, но всичко, което е събрано към момента, сочи, че той е извършител на това деяние. Наистина говори много трудно, прекъсва, заеква, но смятам, че разсъждава нормално", коментира служебният защитник Стефан Кенов.

