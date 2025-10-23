Мигове преди смъртта: Какво успяват да промълвят умиращите?

Вкиното последните думи на умиращ човек често са изпълнени със смисъл, натоварени с любов, героизъм или разтърсващи разкрития. Изправен пред смъртта, главният герой внезапно намира сили да изрече мъдро изречение, философско разкритие, което ще промени живота на останалите.

Реалността е малко по-различна. Истинските последни думи обикновено са несвързани, заекващи много преди последния дъх. И все пак, според няколко изследователи, едни и същи модели и думи често се срещат по целия свят, съобщава американското списание "Популър меканик"..

Когато тялото се изключи, то го прави на етапи. Нашата система постепенно се забавя и нервните и мускулните способности – които ни позволяват да говорим, наред с други неща – изчезват. Много хора след това изпадат в състояние на объркване, наречено „делириум“, характеризиращо се със загуба на ориентир и променено съзнание. Комуникацията тогава включва жестове: ръкостискане, поглед. „Последният разговор не винаги е само думи “, казва Морийн Кийли, професор в Тексаския държавен университет и специалист по комуникация в края на живота.

Но сред хората, които все още могат да говорят, някои фрази сякаш се повтарят. Брук Нътинг, специалист по грижи за хора в края на живота си, си спомня пациенти, които сякаш са говорили с невидими същества. Някои шепнат: „Приятно ми е да се запознаем “, сякаш приветстват някого, който току-що е влязъл в стаята. Други, напротив, изричат ​​ругатни или отчаяно викат майките си. Тези сцени, документирани в няколко проучвания, преследват онези, които им стават свидетели.

Изследване, публикувано през 2019 г. в списание „Палиативна медицина“, изчислява, че близо 88% от пациентите на палиативни грижи преживяват епизод на делириум преди смъртта. Но това не е единственото променено състояние на съзнанието, наблюдавано в последните дни от живота. Някои хора също така изпитват това, което болногледачите наричат ​​„терминална яснота“ : краткотрайно завръщане на умствената яснота преди смъртта, понякога описвано като последна искра.

„Смятам тази яснота за дар, който не всеки получава “, пише Брук Нътинг в имейл до Popular Mechanics. „ Понякога пациентите внезапно изпитват голяма яснота. Те разпознават близки, водят истински разговори или правят последно видеообаждане с тези, които са далеч.“ Защо този момент се случва при някои хора, а при други не? „Това е част от голямата мистерия на смъртта “, признава Брук Нътинг, цитиран от "Слейт". Науката обаче предлага няколко хипотези. Някои невролози предполагат липса на кислород: мозък, лишен от кислород, може да преживее безпрецедентни изблици на активност. Проучване, публикувано през 2023 г. в списание PNAS, наблюдава драматично увеличение на гама вълните – тези, свързани със сложни мисли – при хора, преживяващи преживяване близо до смъртта .

Изследването на тези преживявания би могло да ни помогне да задълбочим разбирането си за съзнанието и може би дори за това какво го удължава отвъд последния дъх. Идеята, че то съществува за кратко след смъртта, винаги е била очарователна и съвременните инструменти започват да картографират неговите неврологични контури.Факт е, че всеки край на живота е уникален. Според Морийн Кийли, стойността на последните думи се крие преди всичко в техния контекст. „Това, което изглежда неразбираемо за болногледача, може да има дълбоко значение за любим човек “, подчертава тя. Фрази, изречени на ръба на живота и смъртта, не е задължително да имат универсално значение, те принадлежат на тези, които ги чуват. ( „Розова пъпка“ ) „В този момент се водят истински разговори “, добавя Морийн Кийли. „ И от човека, който ги получава, зависи да реши дали са дълбоки или не,“ каза още тя.

Източник: БГНЕС