Военнослужещ от Специалните сили пострада тежко при парашутни скокове
При изпълнение на планирани парашутни скокове тежко е пострадал военнослужещ от Специалните сили.
Пострадалият – младши сержант М.М., незабавно е бил транспортиран с военен хеликоптер до болнично заведение, където се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на здравословното състояние.
За инцидента са уведомени неговите близки.
Снимката е илюстративна
