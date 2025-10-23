  • Instagram
Военнослужещ от Специалните сили пострада тежко при парашутни скокове

При изпълнение на планирани парашутни скокове тежко е пострадал военнослужещ от Специалните сили.

Пострадалият – младши сержант М.М., незабавно е бил транспортиран с военен хеликоптер до болнично заведение, където се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на здравословното състояние.

За инцидента са уведомени неговите близки.


Снимката е илюстративна

