Вучич нарече евродепутатите „патологични лъжци“ и „тежко и злокобно болни хора“,
Сръбският президент Александър Вучич отправи серия от обиди към депутати в Европейския парламент, след приемането на резолюция, осъждаща нарастващата политическа криза и репресиите в страната.
На пресконференция в Белград Вучич нарече евродепутатите „патологични лъжци“ и „тежко и злокобно болни хора“, реагирайки на текста на резолюцията. В него се изразява загриженост от това, че държавната полиция е използвала звуково оръжие срещу студенти, протестиращи през март тази година, предаде БГНЕС.
Резолюцията на Европейския парламент, приета с голямо мнозинство, обвинява режима на Вучич в ескалация на насилието, натиск върху медиите и подкопаване на демократичните институции.
