1050 евро ще е минималната брутна заплата в Хърватия догодина

Минималната брутна работна заплата за 70 000 работници в Хърватия ще бъде повишена до 1050 евро догодина, потвърди от Брюксел хърватският премиер Андрей Пленкович, цитиран от хърватската държавна телевизия ХРТ, съобщи специално за БТА Диана Гласнова.

Решението е взето, след като работодателите призоваха правителството за отлагане на увеличението на минималната работна заплата в интерес на инвестициите и запазването на работните места.

Правителството ще вземе решение за минималната работна заплата за следващата година още утре. Минималната работна заплата в момента е 970 евро бруто, а синдикатите поискаха тя да бъде увеличена до 1130 евро.

Премиерът Андрей Пленкович заяви, че предложението за заплата е направено след много внимателно обмисляне на няколко предложения. Те са направени от специална комисия, която включва представители на синдикатите, представители на работодателите, професори, и експерти. Правителството и различни министерства правят оценка въз основа на техните предложения.

„Сметнахме за целесъобразно брутната работна заплата да бъде 1050 евро за следващата година. Така че това е сумата, която правителството трябва да приеме. Ние сме, както всяка година, готови да приемем така наречените съпътстващи мерки за подкрепа на онези работодатели, които плащат минималната работна заплата”, каза премиерът Пленкович.