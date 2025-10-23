Петролът поскъпна с близо 4% след наложените от САЩ санкции на "Роснефт" и "Лукойл"

Петролът поскъпна с близо 4% към двуседмични върхове, след като САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", като част от усилията за оказване на натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна.

Към 09.00 часа българско време фючърсите на петрол Брент се повишиха с 3,8% към 64,96 долара за барел, а тези на американския лек суров петрол WTI - с 4% към 60,84 долара за барел, достигайки най-високи ценови нива от 9-и октомври насам.

Министерството на финансите на САЩ заяви, че предприетите действия "ще увеличат натиска върху енергийния сектор на Русия и ще намалят способността на Кремъл да набира приходи за военната си машина и да подкрепя отслабената си икономика".

Във връзка с новите санкции министърът на финансите Скот Бесънт посочи:



"Сега е моментът да спрем убийствата и да последва незабавното прекратяване на огъня“, добавяйки, че компаниите "финансират военната машина на Кремъл".



Санкциите се разпростират и върху десетки дъщерни дружества на двата руски енергийни гиганта.

Бесънт подчерта, че Министерството на финансите е готово да предприеме допълнителни действия в подкрепа на стремежа на президента Тръмп за прекратяване на конфликта и призова съюзниците да се присъединят и да прилагат санкциите.

Графика на петрол Брент (в долари за барел)



"Роснефт", ръководена от съюзника на Путин - Игор Сечин, и "Лукойл" заедно представляват близо половината от руския износ на петрол - около 2,2 милиона барела на ден, като приходите от петрол и газ съставляват приблизително една четвърт от федералния бюджет на страната.

След санкциите Тръмп заяви, че ще окаже натиск върху големите купувачи, планирайки да обсъди вноса на руски петрол с китайския президент Си Цзинпин следващата седмица в Южна Корея.

Той отново заяви, че Индия ще намали покупките си на руски петрол.

Китай и Индия се превърнаха в най-големите купувачи на руски петрол след началото на войната на Москва в Украйна. През септември Китай е внасял около 2 милиона барела руски петрол на ден, докато Индия е приемала около 1,6 милиона барела на ден.

Индийските държавни рафинерии заявиха, че преразгледат покупките си на руски петрол, за да гарантират, че няма да има доставки директно от "Роснефт" и "Лукойл", след като САЩ наложиха санкции на двете компании, предаде Ройтерс.



Междувременно частната компания Reliance Industries - най-големият купувач на руски петрол в Индия - обяви, че планира да коригира вноса на суров петрол от Москва, за да се съобрази с насоките на индийското правителство. Източници на Ройтерс съобщиха, че Reliance планира рязко да намали вноса на руски петрол поради санкциите на ЕС и САЩ, като и други индийски рафинерии вероятно също ще направят масови намаления.

През миналата седмица Великобритания също наложи санкции на двата руски държавни енергийни гиганта.

Страните от ЕС също така се споразумяха за 19-ия пакет от санкции срещу Русия, който ще бъде приет в четвъртък, включително забрана за внос на руски втечнен природен газ.

На пазара обаче има известен скептицизъм относно това дали американските санкции ще доведат до реална фундаментална промяна в търсенето и предлагането на петрол. На този етап не е съвсем ясно как ще бъдат приложени наложените от САЩ санкции срещу "Роснефт" и Лукойл" и дали ще има вторични санкции за компаниите, които купуват от тях, както и за банките или посредниците.



"Новите санкции със сигурност вдигат летвата между САЩ и Русия, но виждам скока на цената на петрола по-скоро като импулсивна реакция от страна на пазарите, отколкото като структурна промяна", посочи за Ройтерс Клаудио Галимберти, директор на глобалния пазарен анализ на Rystad Energy.



"Досега почти всички санкции срещу Русия през последните три години и половина не успяха да намалят нито обемите, произведени от страната, нито приходите от петрол", каза той, добавяйки, че някои купувачи на руски петрол в Индия и Китай са продължили покупките си.



В краткосрочен план пазарите очакват излишъкът на петролните доставки от ОПЕК +, поради отмяната на съкращенията на производството, да бъде ключов двигател за цените на черното злато.



"Трите фактора, които ще наблюдавам през ноември, са ново повишение на производството от ОПЕК +, натрупването на запаси от суров петрол от Китай и войните в Украйна и Близкия изток", каза още Галимберти.