Газът в Европа поскъпва с над 2% след санкциите на ЕС за забрана на вноса на руски втечнен газ

Газът в Европа поскъпва с над 2%, след като ЕС одобри 19-ия пакет от санкции, насочени към енергийната инфраструктура на Русия и по-специално към руския втечнен природен газ.



Мерките включват забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG), като тя ще влезе в сила на два етапа: краткосрочните договори ще приключат след шест месеца, а дългосрочните договори - от 1 януари 2027 г. Пълната забрана идва година по-рано от пътната карта на Комисията за прекратяване на зависимостта на блока от руски изкопаеми горива.

Новите европейски санкции включват и по-строги ограничения върху сделките с две големи руски петролни компании и санкции срещу 117 кораба от руския "сенчест флот", използвани за избягване на досегашните санкции.



Мярката е в резултат на санкционните действия на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" след отмяната на планираната среща на върха между Тръмп и Путин в Будапеща, както и на подобни мерки, наложени наскоро от Обединеното кралство.

Всичко това допринесе за днешното поскъпване на синьото гориво в Европа, като газовите фючърси на нидерландския хъб TTF поскъпват към 15.00 часа българско време с 2,53% към 32,57 евро за мегаватчас на фона и на драматичния скок на петролните фючърси с около 5%.

Въпреки тези развития, европейските цени на газа остават в рамките на двумесечния диапазон между 30,30 и 34,00 евро за MWh, тъй като търговците очакват по-ясни сигнали за зимното търсене на синьото гориво.



Достатъчните запаси от гориво и солидните нива на съхранение помагат за компенсиране на опасенията от студеното време.

Газохранилищата в ЕС са запълнени средно на 82,83%, според данните на GIE (Gas Infrastructure Europe) към 21 октомври, въпреки че точно година по-рано те бяха запълнени на 95,32%.

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас)







