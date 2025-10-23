Пулсиращи стенания записаха в дълбините на океана

От години учените записват звуци от морските дълбини. Но това, което чуха наскоро, няма обяснение.

В мрежа от подводни микрофони – хидрофони – разположени в Тихия океан, беше регистрирана серия от нискочестотни, пулсиращи „стенания“, които не идват от китове, подводници или земетресения.

„Звучи сякаш самият океан диша,“ казва д-р Хелън Фишър от Националния океанографски център в Саутхемптън. „Няма модел, няма източник, няма съвпадение с познати природни феномени.“

Какво може да е източникът?

Според учените звуците може да се дължат на движение на подводни тектонични плочи, които се приплъзват без видими трусове.

Този „тих сеизмичен ефект“ се нарича slow-slip event – бавно освобождаване на енергия, която не разклаща Земята, но вибрира през водата като пулс.

Свързано ли е с климата?

Някои изследователи смятат, че затоплянето на океаните влияе върху налягането и стабилността на морското дъно.

Когато температурата на водата се покачва, глинестите слоеве и метановите хидрати започват да се разпадат, предизвиквайки микросеизми и газови изригвания – потенциален източник на тези „стонове“.

Първите записи

Хидрофоните в Северния Пасифик, край Алеутските острови, са засекли повтарящ се модел на вибрации – с честота между 8 и 25 херца.

Те звучат като далечен двигател или дълбок тътен, който се появява и изчезва без видима причина.

„Няма кит, който да издава подобен звук. А човешка техника не е наблизо,“ уточняват от NOAA.

Морето говори

Това не е първият път, когато океанът издава „глас“. През 1997 г. беше засечен прочутият „Bloop“ – мощен нискочестотен звук, чут на хиляди километри разстояние. Тогава учените дълго смятаха, че може да е неизвестен гигантски организъм, но по-късно изясниха, че идва от срутване на ледени блокове в Антарктида. Този път обаче звукът идва от дъното, а не от леда.

Сега екипите на NASA и NOAA поставят нови подводни станции в Атлантическия и Индийския океан, за да определят дали явлението е глобално. Ако бъде потвърдено, това може да е нов тип сеизмична активност, свързана с климатичния натиск върху земната кора, пише Meteo Balkans.