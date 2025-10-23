Украйна го нацели чак в Сибир: Гръмна военен завод в Русия, има много жертви
Мощна експлозия разтърси руския град Копейск, като в социалните мрежи се разпространяват видеоклипове, показващи, че тя е във от фабрика за боеприпаси близо до Челябинск, в Уралските планини, съобщава Би Би Си.
Инцидентът е причинил мащабен пожар и, според първоначалните съобщения, цитирани от британската медия, е причинил много смъртни случаи.
Руски официални лица съобщават, че най-малко 12 работници са загинали при експлозия, която е причинена от украински дронове. Копейски е почти в Сибир, на повече от 1600 километра от Украйна.
Качените в мрежата видеа са от момента на поражението на АД "Завод "Пластмас".
Заводът произвежда боеприпаси за цевна артилерия, корабна артилерия, танкове и самоходни оръдия.
Продукцията обхваща калибри от ~76 мм до ~152 мм.
