  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +16
Пловдив: +12 / +15
Варна: +16 / +16
Сандански: +16 / +17
Русе: +14 / +15
Добрич: +15 / +15
Видин: +15 / +16
Плевен: +15 / +16
Велико Търново: +13 / +15
Смолян: +7 / +8
Кюстендил: +14 / +14
Стара Загора: +13 / +14

Украйна го нацели чак в Сибир: Гръмна военен завод в Русия, има много жертви

  • Сподели в:
  • Viber
Украйна го нацели чак в Сибир: Гръмна военен завод в Русия, има много жертви

МЧС России
A A+ A++ A

Мощна експлозия разтърси руския град Копейск, като в социалните мрежи се разпространяват видеоклипове, показващи, че тя е във от фабрика за боеприпаси близо до Челябинск, в Уралските планини, съобщава Би Би Си.

Инцидентът е причинил мащабен пожар и, според първоначалните съобщения, цитирани от британската медия, е причинил много смъртни случаи.

Руски официални лица съобщават, че най-малко 12 работници са загинали при експлозия, която е причинена от украински дронове. Копейски е почти в Сибир, на повече от 1600 километра от Украйна.

Качените в мрежата видеа са от момента на поражението на АД "Завод "Пластмас".

Заводът произвежда боеприпаси за цевна артилерия, корабна артилерия, танкове и самоходни оръдия.

Продукцията обхваща калибри от ~76 мм до ~152 мм.

#Русия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?