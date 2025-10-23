Украйна го нацели чак в Сибир: Гръмна военен завод в Русия, има много жертви

Мощна експлозия разтърси руския град Копейск, като в социалните мрежи се разпространяват видеоклипове, показващи, че тя е във от фабрика за боеприпаси близо до Челябинск, в Уралските планини, съобщава Би Би Си.

Инцидентът е причинил мащабен пожар и, според първоначалните съобщения, цитирани от британската медия, е причинил много смъртни случаи.

Russian officials say at least 4 workers died in an explosion (caused by Ukrainian drones, as per Russian military bloggers) at an ammunition plant in Kopeysk near Chelyabinsk. That’s almost in Siberia, more than 1,000 miles from Ukraine. pic.twitter.com/mnOu0MqKzJ — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) October 22, 2025

Руски официални лица съобщават, че най-малко 12 работници са загинали при експлозия, която е причинена от украински дронове. Копейски е почти в Сибир, на повече от 1600 километра от Украйна.

Качените в мрежата видеа са от момента на поражението на АД "Завод "Пластмас".

Заводът произвежда боеприпаси за цевна артилерия, корабна артилерия, танкове и самоходни оръдия.

Продукцията обхваща калибри от ~76 мм до ~152 мм.