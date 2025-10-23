Дарина Григорова и Александър Сивилов: САЩ и Русия чертаят нова карта върху салфетката на Сталин и Чърчил

Ако много искаме да воюваме с Русия, в един момент ще се докараме дотам. Войната вече не е далечна — тя върви през икономиката, през дроновете, през страховете на една безпомощна Европа. Събитията ще зависят от това, какво ще решат помежду си Русия и САЩ. Украинците и руснаците ще се разберат, както винаги са се разбирали, но за Европа се чертае новата салфетка. Старата се пази от Чърчил и Сталин, а новата ще бъде според реалностите.

В България реалностите са 75% русофили и 25% русофоби. Традиционно се делим така още от Освободителната война. В момента нормалният разговор е практически невъзможен — опитваш се да обясниш нещо, а отсреща чуваш само: „Ти си путинист. Чао.“

Явор Дачков разговаря с проф. Дарина Григорова и проф. Александър Сивилов за войната, за упадъка на Европа, за бъдещия световен ред и за новите им книги.

Митът за слабата руска армия е пожелателен. Срещата в Аляска се случи, защото Тръмп разбира единствено от сила, а Русия я има. Колкото повече се бави мирът, толкова повече територии ще се върнат към Москва.

За САЩ Европа е важна само като икономически донор, защото целта им е да заместят Русия на европейските пазари, особено на енергийния.

Колумбийски наемници от наркокартелите, воювали в Украйна, се връщат с боен опит и дронове. Те няма да отидат в Африка, а ще останат тук, в Европа, и това вече ще е сериозен проблем. Може да бъде „добре дошло“ – да се отменят избори, да се отменят свободи и да се стигне до диктатура дори.

И в Русия, и в Съединените щати много харесват китайския модел – дигитален авторитаризъм. Надявам се, че ние ще се справим да не допуснем подобен обрат.

Александър Сивилов: Ако много искаме да воюваме с Русия, в един момент ще се докараме дотам. Европа е беззащитна дори пред дроновете, но проблемът не е Русия. Европа няма абсолютно никакъв капацитет да реагира по какъвто и да било начин. И това се вижда. Трагедията е, че Европа спря да бъде фактор в международната политика.

Александър Сивилов: Виждаме колко добре се отразява на военно-промишления комплекс на САЩ това, че има такава военна истерия в Европа. Сега ще купуваме каквото ни предложат американците. За САЩ Европа е важна и като икономически донор, защото целта им е да заместят Русия изцяло на европейските пазари — особено на енергийния.

Дарина Григорова: Сега зависи от тези ракети ‘Томахоук’ — ще ги дават ли или няма ли. Защото Тръмп може да е екзотичен, но той разбира от сила. Това е единственото, от което разбира фактически. И това е благодарение на руската армия.

Александър Сивилов: Изглежда, че има някаква концепция и ми се струва, че ракетите ‘Томахоук’, за огромно съжаление, ще стигнат до Украйна. Той вероятно ще ги изпрати с ограничения за използването им — става дума за много малко количество. Ще чакат да видят какво ще стане. Тая червена линия може ли да бъде пресечена. Защото това е един от големите проблеми — Русия чертае граници, а Европа ги прескача.

Александър Сивилов: Армията в Германия няма възможност да сваля дронове, просто защото нямат право според конституцията да действат вътре в страната. Така че виждаме, че Европа е беззащитна и това трябваше да се реши много отдавна. Проблемът не е Русия — той може да дойде от всякъде.“

Дарина Григорова: Колкото повече се забави мирният процес, толкова повече ще се разширява територията, която ще се върне към Руската федерация. Русия не иска да унищожи демографския потенциал на Украйна, защото отношението към военнопленниците е невероятно. Всеки, който има възможност да се освободи от украинската армия, го посрещат и дори го събират със семейството му. Но да унищожи промишления потенциал? Да, защото той е съветски, подарен през 1991 година. Няма да се допусне Украйна да има промишлен потенциал, който да твори сериозни оръжейни системи.

Александър Сивилов: Тактиката, която използват руснаците в момента, е ясна — те водят война на унищожение. Целта е да няма украински потенциал след тази война, който да може да заплаши Русия. Това е война, в която огромната част от украинците ще умрат. Война, която ще направи Украйна такава, че там украинците да не искат да живеят след тая война.

Дарина Григорова: Има голямо количество колумбийски наемници в Украйна, на страната на Киев — много жертви дават, но си ги изпращат периодично и от наркокартелите. В момента там използват дронове, вече завърнали се с боен опит, срещу полицейски хеликоптери и ги свалят. Тоест това нещо ще промени социалната картина не само в Украйна и Русия, но и в Европа. Афганският синдром ще се окаже песен. Те няма да отидат в Африка, където обикновено се използват частните военни компании, а ще останат в Европа. Това може да бъде добре дошло да се отменят избори, да се отменят свободи и да се стигне до диктатура дори.

Александър Сивилов: Европа за огромно съжаление вече спря да бъде фактор в международната политика. Ние се превърнахме в континент, който плаща, но не решава.

Александър Сивилов: Има сили, които взимат надмощие в Източна Европа. Виждаме как започва да се променя картината и в Полша, Франция, Германия. Имам чувството, че трябва да се обърнем към периода точно преди 100 години, когато започва надигането на фашизма и националсоциализма. Всичко това стана тогава заради неадекватните действия на центристските сили. В момента преживяваме нещо подобно.

Александър Сивилов: Традиционно се делим така още от Освободителната война. В момента нормалният разговор е практически невъзможен — опитваш се да обясниш нещо, а отсреща чуваш само: ‘Ти си путинист. Чао.’

Проф. Александър Сивилов представи книгата на проф. Дарина Григорова „Между края на съюза и началото на федерацията. Русия в българските дипломатически анализи (1990 – 1999)“

Много се радвам, че проф. Григорова се съгласи да издаде тази книга в нашето издателство. В нея можем да прочетем историята на един от най-сложните периоди в Русия — разпада на СССР и преминаването през тежките катаклизми, за да бъде създадена днешната Русия. Управлението на Борис Елцин, разпадът на СССР по времето на Горбачов – всичко това е развито по изключително брилянтен исторически начин, на базата на български дипломатически документи.

В архива на нашето външно министерство проф. Григорова е прочела какво са писали нашите дипломати – анализи, сводки, данни. Там има сведения, които в Русия никой няма да ви даде. Тя е направила огромната работа да извлече цялата тази информация и да я събере в една книга с нови данни и нови знания.

Книгата показва и как Елцин убеждава Клинтън, че трябва да заложат на Путин, защото това е човекът, който никога няма да допусне комунистите до власт.

Проф. Григорова: В документите, които използвах за книгата си, осъзнах, че нашите дипломати са имали усет към историята. Още в средата на 90-те от работа на терен с най-различни хора нашите стигат до извода че Украйна може да бъде най-голямата заплаха за европейската сигурност, съдейки по нейната политика да не спазва договорите, свързани с ядреното оръжие.

Американците и руснаците подценяват, но нашите дипломати, наблюдавайки това поведение на украинските политици – тоест Зеленски не е единствен – стигат до извода, че може да се случи така, че от тази държава да зависи европейската сигурност.

И другото е усетът към руската история и даже термините, които използват за разпадането на СССР. Винаги се говори за Беловежката гора, където в Беларус подписват трите славянски републики деносиране на СССР. Само че „Беловежка гора“ е термин, въведен от руските либерали и после разпространен от всички историци, докато нашите дипломати използват понятието „Брестко споразумение“. И вижте каква е връзката: Брестко споразумение, Брест-Литовски мир, Брестката уния.

Унията е духовно предателство – Западна Рус, която е сегашна Западна Украйна, минава към Папата, към Ватикана. Брест-Литовският мир е национално предателство към Русия – с откъсването на огромни територии и даряването им.

И Бресткото споразумение е също предателство. Тоест по този начин това понятие вече дори за руското ухо казва всичко – какво се е случило. И нашите дипломати са имали усет и към историята, за да могат да използват това понятие.

Проф. Дарина Григорова представи книгата на проф. Александър Сивилов "Гангстерите на Сухия режим и Голямата депресия в социалната история на САЩ (1919 – 1936 г.)"

Книгата на проф. Сивилов е много сериозно изследване на американската социална политика през отношенията между властта и гангстерите. Той прави интересна класификация – как американските мутри са използвани срещу левите и работническите течения. Не ги идеализира като Робин Худ, но показва кои унищожават ипотеки, когато разграбват банки, и кои отказват да се свързват с хазарта, защото действат само срещу корпорациите.

Той използва документи от ФБР и други разсекретени източници. Например, през 1921 г. в Западна Вирджиния има миньорски бунт на три хиляди работници. Какво правят федералните власти? Пускат авиация, бомбардират ги и ги избиват. Миниатюрна гражданска война, за която се мълчи. Този пример не е единствен – за отношението към работниците в Америка почти не се говори.

Проф. Сивилов е направил сравнение с документите за причините за смъртни случаи в Щатите по време на голямата депресия – там не пише ‘починал от глад’, а ‘от сърдечна недостатъчност’. Така се прикриват жертвите от глада. Той анализира документите и прави авторска хипотеза, че това е било съзнателна политика, за да не се представи Америка в лоша светлина.“

„Историята е опит да разбереш истината – и проф. Сивилов я търси в документите, а не в пропагандата. Книгата му е ценна, защото показва Америка такава, каквато е – отвъд митовете.