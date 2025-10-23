Тамара Глоба посочи зодиите - фаворити на звездите през ноември

Известната астроложка Тамара Глоба прогнозира, че ноември 2025 г. ще бъде време на коренни промени в света и природата. Очаква се този месец да стане свидетел на разрушаване на установените правила и промяна на властта сред онези, които дълго време са държали кормилото, което ще се отрази на световния ред. Природни бедствия – наводнения, земетресения и пожари – са възможни през това време, особено в началото и третото десетдневие на месеца. Важно е да сте подготвени за непредвидени ситуации.

Финансовият сектор също ще се сблъска със значителни предизвикателства. Очакват се две вълни от промени в платежните системи; традиционните методи ще останат в миналото, заменени от нови, по-гъвкави модели, откривайки възможности за бизнеса и индивидуалните плащания.

Рак

За Раците краят на есента ще донесе повишен авторитет и финансов успех. В личните отношения са възможни трудности с близки, но тези ситуации ще улеснят растежа. Ще се открият нови възможности в професионалната сфера, особено в строителството. В края на месеца е важно да отделите време на семейството и децата.

Лъв

Лъвовете ще изпитат прилив на социална и творческа енергия. Новите връзки и проекти ще насърчат растежа, а втората половина на месеца ще изисква внимание към дома и имуществото. Физическата активност ще помогне за изграждане на енергия и завършване на проекти.