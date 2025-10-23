Захарова: Новите санкции на САЩ срещу Русия са излишни, имунизирани сме срещу тях

усия разглежда решението на Министерството на финансите на САЩ да наложи санкции срещу руските компании "Роснефт" и "Лукойл" като контрапродуктивно, но то няма да създаде съществени проблеми за страната. Това заяви днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг, предават Газета.ру и "Фокус".



"Смятаме тази стъпка за изцяло контрапродуктивна, включително по отношение на сигнализирането на подкрепа за постигане на смислени договорени решения на украинския конфликт", заявява руският дипломат.



Захарова отбелязва, че ако американската администрация последва примера на своите предшественици, които се опитаха да принудят Русия да жертва националните си интереси чрез незаконни санкции, резултатът ще бъде катастрофален от вътрешнополитическа гледна точка и отрицателен за стабилността на гражданската икономика.



Дипломатът подчертава, че Москва няма да се сблъска със сериозни проблеми след решението на САЩ, тъй като Русия е развила силен имунитет срещу западните санкции.



Припомняме, че на 23 октомври САЩ наложиха санкции срещу руски петролни компании. Тези антируски ограничения бяха насочени към производителите на петрол "Роснефт" и "Лукойл".



В изявление на Министерството на финансите на страната се посочва, че компаниите са включени в списъка със санкции въз основа на Указ 14024, поради дейност в енергийния сектор на руската икономика.