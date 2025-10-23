До 150 Gripen-E изтребители могат скоро да се появят в украинското небе

Украйна и Швеция постигнаха споразумение за потенциалната покупка на до 150 модерни изтребителя Saab Gripen-E, което бележи значителна стъпка в усилията на Киев да модернизира въздушните си сили. Въпреки че появата на тези самолети в украинското небе ще отнеме време заради сложността на производството и междуправителствените договорености, перспективата вече вдъхновява украинските ВВС. Заместник-началникът по комуникациите на ВВС на Украйна Юрий Игнат подчерта по време на живо телевизионно включване, че високотехнологичните самолети не могат да бъдат купени бързо и такива придобивки зависят от официални споразумения между правителства, а не от обичайни продажби.

Според Игнат споразумението е ключов сигнал за модернизацията на авиационните способности на Украйна, позволявайки постепенно да се заменят съветските самолети с по-модерни и универсални изтребители. Gripen се счита за по-лесен за експлоатация и осигурява на украинските пилоти позната платформа, особено предвид предишното обучение на по-старите модели Gripen и симулатори. Министерството на отбраната подчерта също, че ползването на западни самолети вече е укрепило въздушната защита на страната. В Брюксел текат обсъждания, включително предложения Швеция да използва замразени руски активи за финансиране на сделката с Gripen.

Споразумението бе официализирано чрез писмо за разбирателство, подписано от украинския президент Володимир Зеленски и шведския премиер Улф Кристерсон на 23 октомври. Въпреки че точният брой, разходите и графикът на доставките за 100 до 150 самолета все още се уточняват, и двамата лидери описаха сделката като потенциална промяна на играта за бойните способности на Украйна, НАТО и европейската сигурност. Зеленски подчерта, че споразумението отваря „смислена страница“ в двустранните и регионалните отношения за сигурност, докато Кристерсон нарече Gripen „мощни авиационни платформи“, способни да изпълняват широк спектър от мисии.

Gripen-E се счита за особено подходящ за оперативната среда на Украйна. Самолетите са относително евтини, лесни за поддръжка и могат да оперират от пътища или временни писти. Първият Gripen е влязъл в експлоатация в края на 80-те години, но моделът E наскоро бе въведен в шведските ВВС с обширни подобрения, включително нови радари и комуникационни системи, усъвършенствани сензори и възможност за използване на модерни оръжия. Производителят Saab го описва като „промяна на играта“, акцентирайки върху мрежовите сензорни способности, координираното използване на ракети и вградените системи с изкуствен интелект. Всеки самолет разполага с десет точки за окачване на ракети за въздушни и наземни цели.

Ако сделката бъде реализирана в пълен обем, Украйна ще стане най-големият оператор на Gripen-E в света, присъединявайки се към Швеция, Бразилия, Чехия, Унгария, Южна Африка и Тайланд.

Обявяването на споразумението дойде след като искането на Зеленски за далекобойни ракети Tomahawk бе отхвърлено от президента на САЩ Доналд Тръмп, който отбеляза, че сложните системи изискват дълго обучение – обикновено от шест месеца до една година, за да могат да се използват ефективно. В същото време сделката с Gripen-E предлага на Украйна по-бърз път за подобряване на въздушната бойна способност, като същевременно укрепва отбранителното сътрудничество в рамките на НАТО и Европа.