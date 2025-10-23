  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +21
Пловдив: +12 / +21
Варна: +16 / +20
Сандански: +16 / +21
Русе: +14 / +22
Добрич: +15 / +20
Видин: +15 / +21
Плевен: +15 / +21
Велико Търново: +13 / +22
Смолян: +7 / +13
Кюстендил: +14 / +19
Стара Загора: +13 / +19

Радостин Василев: Очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши

  • Сподели в:
  • Viber
Радостин Василев: Очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши

стопкадър НОВА
A A+ A++ A

Действията на Доналд Тръмп засягат България в негативен план – и по отношение на националната сигурност, и по отношение на цените, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев:

"То вече се случва, цената на суровия петрол на борсите е вдигната, тоест, очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши. Второто, което ще се случи, ще има огромен проблем с доставките, ако "Лукойл" продължи да е собственик на българската рафинерия.

Тоест, с решението на Тръмп, наш партньор, се поставя под въпрос националната сигурност на България. По-притеснителното е, че може да се окаже контролиран новият собственик на рафинерията в България не от кой да е, а от Пеевски и от това управление".

От МЕЧ ще внесат отново своя законопроект за заделяне на финансов ресурс, с който държавата да си върне собствеността върху рафинерията.


#Радостин Василев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?