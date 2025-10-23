Радостин Василев: Очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши
Действията на Доналд Тръмп засягат България в негативен план – и по отношение на националната сигурност, и по отношение на цените, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев:
"То вече се случва, цената на суровия петрол на борсите е вдигната, тоест, очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши. Второто, което ще се случи, ще има огромен проблем с доставките, ако "Лукойл" продължи да е собственик на българската рафинерия.
Тоест, с решението на Тръмп, наш партньор, се поставя под въпрос националната сигурност на България. По-притеснителното е, че може да се окаже контролиран новият собственик на рафинерията в България не от кой да е, а от Пеевски и от това управление".
От МЕЧ ще внесат отново своя законопроект за заделяне на финансов ресурс, с който държавата да си върне собствеността върху рафинерията.
Още по темата:
- » Радостин Василев: Бойко Борисов изпрати депутатите си по селата и паланките
- » Радостин Василев: Видно е, че отиваме към избори заради провала на управляващото мнозинство
- » Радостин Василев: "Кулинарната лакомия" в политиката на Пеевски започна да дразни Борисов