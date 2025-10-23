  • Instagram
ЕС забранява на туристически агенции да организират пътувания до Русия

ЕС забранява на туристически агенции да организират пътувания до Русия
Европейски дружества няма да могат да предоставят услуги, пряко свързани с туристически дейности в Русия. Забранява се на туристически агенции да организират пътувания до Русия, както и рекламата на подобни пътувания.

Това стана ясно, след като Съветът на ЕС и Европейската комисия представиха подробности за одобрените тази нощ нови санкции срещу Русия в областта на икономиката, енергетиката, финансите и военнопромишления комплекс. Мерките предвиждат също повишаване на контрола върху движението на руски дипломати в ЕС, съобщи БТА.

Решението за туристическите услуги е взето „с цел намаляване на приходите на страната и предотвратяване на ненужни пътувания до нея, особено предвид нарасналия риск от произволно задържане на граждани на ЕС“.

Санкциите предвиждат още:

  • Въвежда се забрана за внос на руски втечнен природен газ от януари догодина;
  • Въвеждат се санкции срещу разработчика на криптовалутата A7A5, киргизстанския й емитент и оператора на платформа, където се търгуват значителни обеми A7A5, използвана от Русия за заобикаляне на наложените досега ограничения. Налага се забрана за трансакции на осем банки и търговци на петрол от Таджикистан, Киргизстан, ОАЕ и Хонконг. Пет други руски банки - "Истина", "Земски банк", "Абсолют Банк", МТС Банк и Алфа-Банк, също са обхванати от тези ограничения;
  • ЕС забранява на европейските дружества да взаимодействат с Руската национална система за платежни карти "Мир" и системата за бързи плащания "СБП".
  • Въвежда се режим на предварително разрешение за всички услуги, предоставяни на руското правителство.

