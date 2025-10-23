ЕС забранява на туристически агенции да организират пътувания до Русия

Европейски дружества няма да могат да предоставят услуги, пряко свързани с туристически дейности в Русия. Забранява се на туристически агенции да организират пътувания до Русия, както и рекламата на подобни пътувания.

Това стана ясно, след като Съветът на ЕС и Европейската комисия представиха подробности за одобрените тази нощ нови санкции срещу Русия в областта на икономиката, енергетиката, финансите и военнопромишления комплекс. Мерките предвиждат също повишаване на контрола върху движението на руски дипломати в ЕС, съобщи БТА.

Решението за туристическите услуги е взето „с цел намаляване на приходите на страната и предотвратяване на ненужни пътувания до нея, особено предвид нарасналия риск от произволно задържане на граждани на ЕС“.

Санкциите предвиждат още: