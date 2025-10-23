  • Instagram
Гърците хукнаха към България! Кои места избраха

Гърците хукнаха към България! Кои места избраха
По повод църковния празник в неделя - свети Димитър, и националния празник на 28 октомври, туристическите агенции съобщават за интерес на гърците към пътуване извън страната, информира БНР.

Наред с дестинациите Париж, Барселона, Прага и Будапеща много от гърците са избрали и българските курорти. Увеличен е интересът към организираните екскурзии до българското Черноморие за посещение на Бургас и Варна. Програмите включват също запознаване със забележителностите на Велико Търново, което тази година също е търсено място.

Има голям интерес към тур по българските манастири.

Несъмнено търсени са зимните курорти поради природата и условията, които предлагат хотелите в Банско, Боровец и Пампорово.

Има интерес също към спа курортите Велинград и Хисаря, които стават все по-популярни сред гърците, отбелязват от туристическите агенции.

Засилен е вътрешният туризъм за празниците с посещения до островите в Егейско море, където цените са намалени през този сезон.

