Валери Божинов-младши яхна мощно „Порше“ СНИМКИ

Валери Божинов-младши, който играе за втория отбор на „Локо“ (Пд), яхна мощно „Порше“ и като истински плейбой се окичи с обеца на ухото.

Синът на Божигол навърши 18 години на 12 септември и вече има право да шофира автомобил, но от неговата снимка в социалните мрежи не става ясно дали той управлява бързата кола. Валери-младши се е снимал зад волана на „Порше“, което е истински магнит за мацки. Справка за модела показва, че е с мощност около 354 конски сили в зависимост от годината на производство, ускорява от 0 до 100 км/ч за приблизително 5,1 секунди, а максималната му скорост е над 250 км/ч.

Подобен автомобил втора ръка струва на българския пазар около 30 000 лв. Новите модели са доста по-скъпи и могат да достигат над 100 000 лв.

Валери Божинов-младши върви по стъпките на баща си, който освен много добър футболист се славеше и като един от най-желаните мъже в България. Неговият син също като баща си държи на външния вид, а на една от снимките е с масивна обеца на ухото.

Божинов-младши вече се записа в светските хроники с първо гадже, но сега изглежда е свободен.

Валерко ходеше с моделката Ивет Кочова и любовта им стана достояние на цяла България. Двамата влюбени си бяха устроили романтично пътешествие до Малдивите заедно с популярната майка на Валери - певицата Алисия. Изпълнителката на попфолк хитове тогава изключително много харесваше Ивет. Божинов-младши дори падна на колене на гаджето си, да й поиска ръката, но това бе по-скоро на шега. После се оказа, че няма индикации за истински годеж в семейството на Валери Божинов.

Сега Валерко няма снимки с момиче в социалните мрежи и публикува видеа с приятели, на които показва и част от футболните си умения.