Метеоролозите обявяват жълт код за ветровито време от утре

Повишението на температурите продължава и максималните днес ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София – около 20 градуса, на морския бряг – от 19 до 22 градуса. След мъгливото утро, в следобедните часове в северната половина от страната ще преобладава слънчево време, а в южните райони ще има слаби и изолирани превалявания, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Ще духа слаб, в Източна България и на морския бряг – умерен югозападен вятър. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Акцент във времето – силен вятър

Акцент във времето през следващото денонощие ще бъде силният вятър – през нощта и утре преди обяд на север от планините все още с посока от юг-югозапад, а в следобедните часове – от северозапад. Утре ще остане топло за сезона с минимални температури между 10 и 15 градуса, в София – около 10 градуса, по Черноморието - между 16 и 18 градуса и максимални - между 19 и 24 градуса, в София – около 19 градуса.

Предстоят и валежи, още сутринта в западните райони, а през деня и в останалата част от страната. До вечерта валежите навсякъде ще спрат, а вятърът ще отслабва.

Много ветровито по Черноморието

Много ветровито ще бъде по Черноморието утре, със временно силен вятър от юг-югозапад, а в следобедните часове, когато ще има и превалявания – от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса, а температурата на морската вода – от 17 до 19 градуса.

В планините ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Там ще вали, поради високите температури – предимно дъжд.

Прогноза за следващите дни

В събота вятърът ще отслабне. Ще има и слънчеви часове, но и превалявания, главно в северната половина от страната, а температурите вече в цялата страна ще се понижат. В неделя ще преобладава облачно време, но ще вали само в Northwestern България. В понеделник ще вали в почти цялата страна, на места интензивно, а температурите още ще се понижат. Във вторник валежите ще спрат, облачността ще намалява, но застудяването ще продължи.