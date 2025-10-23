  • Instagram
Медведев: Тръмп обяви война на Русия с новите санкции и анулираната среща с Путин
Бившият руски президент Дмитрий Медведев обяви в четвъртък, че Съединените щати вече са явен противник на Русия и че последните действия на американския президент Доналд Тръмп по отношение на Украйна представляват "акт на война". Изявленията идват след като Тръмп отмени планираната среща със Владимир Путин и наложи санкции срещу две от най-големите руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“.

Медведев, който в момента е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, подчерта в Telegram, че Тръмп, досега възприеман като „разговорлив миротворец“, вече е поел напълно по конфронтационен път. „Взетите решения са акт на война срещу Русия. Тръмп вече се е изцяло съгласувал с лудата Европа“, написа той, добавяйки, че отговорността за войната в Украйна вече лежи върху американския лидер.

По време на изборната си кампания Тръмп обещаваше да сложи край на конфликта в Украйна, който САЩ разглеждат като прокси война с Москва. Наскоро обаче той изрази разочарование от Путин и описа Русия като „хартиен тигър“. През август Тръмп прехвърли две американски ядрени подводници по-близо до руски води, позовавайки се на „силно провокативни“ изказвания на Медведев за възможна ескалация.

Прочети повече: Ядреният театър в дигиталната ера - Защо изявлението на Тръмп не е това, което изглежда

Медведев намекна, че тези действия на САЩ предоставят на Русия претекст да действа по-свободно в Украйна, включително чрез използването на широк спектър оръжия, без да се водят излишни преговори. Въпреки това Путин запазва окончателната власт върху руската политика и е изразил готовност за обсъждане на мир, докато европейски и украински официални лица остават скептични, предупреждавайки, че Русия може да заплаши и членове на НАТО.

Руският външен министър поддържа позицията, че целите на Москва в Украйна остават непроменени: Украйна трябва да бъде неутрална, да не се присъединява към военен алианс, демилитаризирана и да защитава рускоговорящите и православните общности. Говорителката Мария Захарова определи санкциите на САЩ като контрапродуктивни и предупреди, че следването на предишни американски стратегии няма да постигне стабилност.

