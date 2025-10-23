„Враца, баце“: Нестандартен арт експеримент с чувство за хумор в небето над града

Надпис „Враца, баце“ и лика Христо Ботев блеснаха във Враца - нестандартен експеримент, който предизвика вълна от коментари.

Кадрите баха публикувани в профила на кмета Калин Каменов във Фейсбук. Идеята е вдъхновена от млади творци.

Каменов разкри, че това не е дигитална обработка, а реален експеримент, осъществен наскоро от покрива на театъра.

„Това не е монтаж, а истински експеримент, който направихме наскоро от покрива на театъра. Идеята е вдъхновена от млади врачански творци“, написа той.

Освен образа на поета-революционер Христо Ботев, кметът публикува и снимка с надписа „Враца, баце“ - хумористична препратка, типична за местния дух и чувство за хумор.

Инициативата предизвика множество положителни реакции, които я определиха като свежа, младежка и нестандартна идея, съчетаваща уважение към историята и креативността на новото поколение врачани.