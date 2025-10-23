  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +21
Пловдив: +12 / +21
Варна: +16 / +20
Сандански: +16 / +21
Русе: +14 / +22
Добрич: +15 / +20
Видин: +15 / +21
Плевен: +15 / +21
Велико Търново: +13 / +22
Смолян: +7 / +13
Кюстендил: +14 / +19
Стара Загора: +13 / +19

„Враца, баце“: Нестандартен арт експеримент с чувство за хумор в небето над града

  • Сподели в:
  • Viber
„Враца, баце“: Нестандартен арт експеримент с чувство за хумор в небето над града
A A+ A++ A

Надпис „Враца, баце“ и лика Христо Ботев блеснаха във Враца - нестандартен експеримент, който предизвика вълна от коментари.

Кадрите баха публикувани в профила на кмета Калин Каменов във Фейсбук. Идеята е вдъхновена от млади творци.

Каменов разкри, че това не е дигитална обработка, а реален експеримент, осъществен наскоро от покрива на театъра.

„Това не е монтаж, а истински експеримент, който направихме наскоро от покрива на театъра. Идеята е вдъхновена от млади врачански творци“, написа той.

Освен образа на поета-революционер Христо Ботев, кметът публикува и снимка с надписа „Враца, баце“ - хумористична препратка, типична за местния дух и чувство за хумор.

Инициативата предизвика множество положителни реакции, които я определиха като свежа, младежка и нестандартна идея, съчетаваща уважение към историята и креативността на новото поколение врачани.

#Враца

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?