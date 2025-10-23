Към момента е преодоляна кризата с водоснабдяването в Плевен, но това не е повод за успокоение, заяви пред БНР управителят на ВИК Калоян Къдрийски.

Плевенчани преживяха трудно лято заради въведения воден режим. Областната управа обяви частично бедствено положение и всички институции насочиха усилия за справяне с проблема. Хората протестираха всяка неделя.

След падналите валежи и изпълнението на мерките срещу безводието в града сега има вода.

"Плевен официално все още е във воден режим. Неофициално обаче няма спиране на водоподаването по райони, като изключим аврийните ситуации – спиране поради аварии, които в момента на пълнене на тръбите и непрекъснато водоподаване започнаха да излизат в по-голям порядък. Има спиране на места, за да се отстранят авариите. Водоподаването е на 100%. Имаме достатъчно количество вода.

Държавата - в лицето на Министерството на регионалното развитие и съвместно с община Плевен, с ВиК, с "Напоителни системи" са подели инициативата по подмяна на водопроводната мрежа на града".

Отпуснати са доста средства през Министерски съвет, обясни още той.

"Към днешна дата, доколкото знам, е изиграна поръчка за подмяна на "Сан Стефано" и "Шипка" – два съществени участъка с много големи водопроводи, довеждащи от "Черни осъм", които е наложително да бъдат подменени.

Има още 4 проекта, където са установени най-големи водозагуби".

ВиК дружеството извършва почистване на напоителните канали, които помагат за оросяване на кладенците, обясни още Калоян Къдрийски.

Всеки сондаж, който е направен, носи след себе си някаква добавена стойност, добави той.

ВиК прави ежедневни проверки по сигнали за кражби на вода, съобщи управителят на ВИК - Плевен.

Когато институциите работят заедно, гражданите ще могат да разчитат на по-адектватни и бързи решения, подчерта той.

"Ще направим всичко възможно, за да няма воден режим през лятото на 2026 година".